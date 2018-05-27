Британский 67-летний миллиардер Ричард Брэнсон собрался в космос

Британский миллиардер Ричард Брэнсон объявил о том, что готов отправиться в путешествие в космос, доверившись собственной компании, которая видит своей целью развитие космического туризма. Невзирая на солидный возраст, 67-летний англичанин усиленно тренируется в центрифугах, испытывая на себе сильнейшие перегрузки, как настоящий астронавт. Об этом пишет The Independent.

Таким образом, Брэнсон собирается стать первым космическим туристом на корабле Virgin Galactic, проверив на себе надежность системы.

"Мы говорим не о годах, а о месяцах, - обрисовал бизнесмен перспективу полета. - Думаю, мое тело справится на нагрузкой. Если хочешь испытать настоящее удовольствие от полета, то нужно быть в отличной физической форме".

Ранее в этом году его компания выполнила сверхзвуковой испытательный полет пассажирского ракетного корабля SpaceShipTwo - впервые после после перерыва из-за трагедии четырехлетней давности. Тогда в калифорнийской пустыне Мохаве во время тестового полета потерпело крушение космическое судно, один пилот погиб, другой получил серьезные травмы.