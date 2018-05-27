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27.05.2018 11:41
Рубрика: Общество

Британский 67-летний миллиардер Ричард Брэнсон собрался в космос

Текст: Марина Алешина

Британский миллиардер Ричард Брэнсон объявил о том, что готов отправиться в путешествие в космос, доверившись собственной компании, которая видит своей целью развитие космического туризма. Невзирая на солидный возраст, 67-летний англичанин усиленно тренируется в центрифугах, испытывая на себе сильнейшие перегрузки, как настоящий астронавт. Об этом пишет The Independent.

Фото: Донат Сорокин/ТАСС
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Таким образом, Брэнсон собирается стать первым космическим туристом на корабле Virgin Galactic, проверив на себе надежность системы.

"Мы говорим не о годах, а о месяцах, - обрисовал бизнесмен перспективу полета. - Думаю, мое тело справится на нагрузкой. Если хочешь испытать настоящее удовольствие от полета, то нужно быть в отличной физической форме".

Ранее в этом году его компания выполнила сверхзвуковой испытательный полет пассажирского ракетного корабля SpaceShipTwo - впервые после после перерыва из-за трагедии четырехлетней давности. Тогда в калифорнийской пустыне Мохаве во время тестового полета потерпело крушение космическое судно, один пилот погиб, другой получил серьезные травмы.

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