Новости

СМИ: Мохамед Салах пропустит чемпионат мира из-за травмы плеча 01:24
Роналду допустил возможность ухода из "Реала" 01:10
Кончаловский планирует снять фильм о Новочеркасском расстреле 00:50
Сергея Cобянина назвали одним из самых эффективных мэров в России 00:36
Скончался раненый в ходе операции в Иудее израильский солдат 00:25
Минздрав не будет проводить референдум о налоге на обеспечение лекарствами 00:17
Смешанные "цифровые" уроки появятся в российских школах 00:05
"Газпром" договорился о продлении "Турецкого потока" до Евросоюза 26.05.2018
Автомобили "Торнадо" начнут поступать в войска в 2018 году 26.05.2018
В крупнейшем парке развлечений Германии вспыхнул пожар 26.05.2018
Под Рязанью разбился самолет 26.05.2018
Побывавший на Луне астронавт Алан Бин скончался в США 26.05.2018
"Реал" - "Ливерпуль". Онлайн-трансляция финала Лиги чемпионов 26.05.2018
В Министерстве энергетики назвали вариант пересмотра сделки ОПЕК+ 26.05.2018
Борис Гребенщиков дал бесплатный концерт в центре Петербурга 26.05.2018
Роналду и Салах сыграют с первых минут в финале Лиги чемпионов 26.05.2018
На роль адвоката Плевако утвержден Владимир Машков 26.05.2018
Эрдоган призвал граждан Турции обменивать доллары и евро на лиры 26.05.2018
Суд в Египте обязал власти временно заблокировать YouTube 26.05.2018
Песков рассказал, кто дергает его за усы 26.05.2018
Ущерб от действий вандала в Третьяковке оценили в полмиллиона рублей 26.05.2018
В Париже при нападении радикалов на банк ранены семь полицейских 26.05.2018
Риккардо стал лучшим в квалификации Гран-при Монако, Сироткин - 13-й 26.05.2018
Песков пошутил про "белые ночи" и "пытки" инвесторов 26.05.2018
Песков рассказал о бессонных ночах президента 26.05.2018
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как на автомобиле добраться из Москвы в Крым
Как на автомобиле добраться из Москвы в Крым
Как съездить в отпуск на деньги своего работодателя
Как съездить в отпуск на деньги своего работодателя
Проверьте себя: Сможете ли вы сдать ЕГЭ
Проверьте себя: Сможете ли вы сдать ЕГЭ
27.05.2018 00:17
Рубрика: Общество

Минздрав не будет проводить референдум о налоге на обеспечение лекарствами

Министерство здравоохранения России не планирует выносить вопрос о налоге для обеспечения лекарствами на референдум.

Путин призвал сделать сертификацию лекарств более гибкой

Ранее глава департамента лекарственного обеспечения Минздрава Елена Максимкина заявила, что здоровые россияне должны нести солидарную ответственность за обеспечение нуждающихся бесплатными лекарствами. Она предложила обсудить эту проблему с обществом, организовав референдум.

"Ни о каком референдуме речи не идет: данная позиция является частным мнением профессора Максимкиной, не отражающим позицию ведомства", - заявили в Минздраве. Об этом сообщает РИА Новости.
 

Главное сегодня

"Реал" в третий раз подряд выиграл Лигу чемпионов
Петербургский форум стал рекордным по числу участников и объему сделок
Реставратор оценил шансы восстановить поврежденную картину Репина
Путин призвал Запад не переступать "красную черту" в отношениях с Россией
Роспатент предложил возобновить обязательные выплаты за изобретения