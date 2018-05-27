Минздрав не будет проводить референдум о налоге на обеспечение лекарствами

Министерство здравоохранения России не планирует выносить вопрос о налоге для обеспечения лекарствами на референдум.

Ранее глава департамента лекарственного обеспечения Минздрава Елена Максимкина заявила, что здоровые россияне должны нести солидарную ответственность за обеспечение нуждающихся бесплатными лекарствами. Она предложила обсудить эту проблему с обществом, организовав референдум.

"Ни о каком референдуме речи не идет: данная позиция является частным мнением профессора Максимкиной, не отражающим позицию ведомства", - заявили в Минздраве. Об этом сообщает РИА Новости.

