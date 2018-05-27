Молния ударила в систему заправки самолетов в лондонском аэропорту

В лондонском аэропорту Станстед молния повредила систему заправки самолетов. Об этом сообщается в Twitter воздушной гавани.
К данному моменту система восстановлена, однако инцидент привел к задержке или отмене десятков рейсов.
Аэропорт принес извинения пассажирам за неудобства.
Отметим, что в ночь с субботы на воскресенье на юге Великобритании прошли дожди с грозами, метеослужба зафиксировала около 15 тысяч молний.
Latest update: pic.twitter.com/laBDu5wWoG— Stansted Airport (@STN_Airport) 27 мая 2018 г.