Президент России Владимир Путин в субботу в Кремле провел переговоры с премьер-министром Японии Синдзо Абэ. Среди обсуждаемых тем ожидаемо было заключение мирного договора, экономическое и культурное сотрудничество.

После переговоров в Кремле лидеры вышли на связь с МКС и пообщались с российским космонавтом Антоном Шкаплеровым и японским астронавтом Норишиге Канаи. Фото: kremlin.ru

В Россию Абэ приехал еще 24 мая - вместе с Путиным он участвовал в мероприятиях Петербургского международного экономического форума. В Москве у японского премьера была собственная программа: в частности, до переговоров он участвовал в церемонии вручения олимпийской чемпионке Пхенчхана по фигурному катанию Алине Загитовой щенка породы акита-ину. Дело в том, что мечтой о такой собаке спортсменка поделилась после победы на Играх. Подарок назвали говорящим именем - Победитель (Масару). Щенка спортсменке передал Такаси Эндо - японский политик, председатель Общества охраны собак акита-ину.

Начиная переговоры в Кремле, собеседники очертили круг приоритетных тем. Путин назвал продолжение начатого диалога по экономике и политическое взаимодействие, а Абэ хотел поговорить о совместной хозяйственной деятельности на четырех южных Курильских островах.

В итоге состоялся "открытый и очень полезный" обмен мнениями, подытожил после переговоров президент РФ. Стороны отметили рост товарооборота и объема инвестиций. Одно из приоритетных направлений - энергетика, напомнил Владимир Путин. Россия удовлетворяет 10 процентов потребности японского рынка в природном газе. Российский лидер также отметил совместную работу ученых, которые трудятся более чем над сотней проектов.

Решая задачи в космосе, вы создаете замечательную, необходимую атмосферу для решения задач здесь, на Земле

Вопросы, касающиеся мирного договора, ожидаемо стали одной из главных тем. "Считаем важным терпеливо продолжать поиск решения, которое отвечало бы стратегическим интересам и России, и Японии и было бы принято народами обеих стран", - подчеркнул Путин.

Выполнением договоренности по совместной деятельности на Курилах стороны удовлетворены. Это аквакультура, тепличное хозяйство, туризм, ветроэнергетика и переработка отходов, перечислил Путин. Договорились, что японская бизнес-миссия во второй половине этого года посетит Курильские острова (это будет третья поездка). "Будем и дальше решать вопросы, связанные с гуманитарной стороной этого дела, будем способствовать посещению этих островов японскими гражданами", - сказал Путин.

Посещение состоится в июле или августе этого года, уточнил Синдзо Абэ. По словам премьер-министра, в ходе встречи с Путиным стороны также подтвердили "готовность организовать в июле этого года поездку бывших жителей островов на самолете для посещения могил предков".

Он надеется, что совместная хозяйственная деятельность на Южных Курилах позволит Москве и Токио найти взаимоприемлемое решение по мирному договору. "Японцы и россияне смогут пожинать на островах плоды совместной работы. Если сотрудничать, то можно добиться больших результатов, которые приносят обоюдную выгоду", - сказал Абэ. Вопрос мирного договора не поддается решению 70 лет, и это будет нелегко, признал он. "Однако в нашем поколении мы хотим поставить точку в этой проблеме. Это и есть главнейшая задача нашего плана", - сказал он.

Что касается международной проблематики, то в первую очередь обсуждалась ситуация вокруг Северной Кореи. "Считаем, что все участники процесса должны проявлять сдержанность, не допускать нового витка конфронтации и в целом удерживать ситуацию в политико-дипломатическом поле", - заявил президент РФ.

- Главное, чтобы Северная Корея, как и гласит резолюция Совбеза ООН, осуществила полную и верифицируемую необратимую денуклеаризацию, - высказался по этой теме Абэ. - И для того чтобы она шла по правильному направлению, Япония и Россия будут поддерживать тесные контакты.

"Цветы нашего сотрудничества расцветают один за другим. Проекты, полезные для жителей, обретают конкретные очертания", - красочно выразился Абэ, говоря о двустороннем сотрудничестве. Оно продолжится в сфере цифровой экономики и повышении производительности труда. В этих сферах в ходе переговоров были подписаны совместные планы действий. Среди одобренных документов также меморандум о взаимодействии в сферах строительства, ЖКХ с целью создания "умных городов".

После переговоров в Кремле лидеры вышли на связь с МКС и пообщались с российским космонавтом Антоном Шкаплеровым и японским астронавтом Норишиге Канаи.

Япония вносит значительный вклад в деятельность станции, заявил президент РФ, приветствуя членов экипажа. Российский лидер напомнил, что обе страны уже более 10 лет сотрудничают в этой сфере, на орбите уже побывало семь японских исследователей. "Не только граждане Японии, исследователи работают в космосе, но и используется большой объем японской аппаратуры", - сказал Путин. "Решая задачи в космосе, вы создаете замечательную, необходимую атмосферу для решения задач здесь, на Земле", - сказал он членам экипажа.

"Рад, что вы так дружно работаете в космосе, - добавил Абэ. - Сотрудничество между странами в этой сфере развивается и будет продолжаться".

В конце дня лидеров ждал Большой театр и церемония открытия перекрестных годов России и Японии. После того как перед лидерами и другими зрителями выступили японские артисты, Синдзо Абэ сообщил, что российских граждан "ждет в течение Года Японии в России много интересных и захватывающих мероприятий в рамках японского фестиваля, а также в области политики, науки и экономики". Владимир Путин заверил, что в нашей стране "всегда с огромным интересом относились и относятся к японской истории, культуре и просто к японским традициям". "У нас всегда с уважением смотрели, как развивается Япония и как ярко проявляет японский народ свой талант", - подчеркнул он.