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27.05.2018 08:29
Рубрика: Дороги

Из-за благотворительного забега в центре Москвы перекрыто движение

Текст: Светлана Батова

Из-за благотворительного "Зеленого марафона" сегодня в центре Москвы существенно ограничили движение. До 15:30, по данным информцентра департамента транспорта Москвы, закрыты некоторые улицы, а также набережные - от Таганки до Лужников.

Схема движения вокруг "Лужников" изменится с 1 июня по 15 июля

Старт находится на Васильевском спуске. Участники марафона, как сообщают организаторы, могут выбрать дистанции: 4,2, 10, 21,1 км. Людям с ограниченными возможностями предстоит преодолеть 10 км. Старт в 10:00.

Маршруты проходят по Лубочному переулку, улице Балчуг, Раушской и Софийской набережным, улице Серафимовича, Болотной площади, Большому Москворецкому мосту, Варварке, Китайгородскому проезду, а также Москворецкой, Котельнической, Гончарной, Краснохолмской, Крутицкой, Кремлевской, Пречистенской, Фрунзенской и Лужнецкой набережным.