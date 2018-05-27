Названы версии крушения самолета под Рязанью

Следователи рассматривают две основные версии катастрофы легкомоторного самолета в Рязанской области: ошибка пилота и техническая неисправность, - сообщили в СКР.

Напомним, 26 мая в 20.40 в Уховском районе при опылении полей разбился самолет "Бекас". На борту летательного аппарата находился 54-летний пилот, он погиб. Самолет упал в поле, на земле жертв и разрушений нет.

Сотрудники Московского межрегионального следственного управления СКР на транспорте опрашивают владельца воздушного судна. Изъяты полетные и технические документы, образцы топлива.