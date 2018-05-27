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27.05.2018 09:48
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Приморье поисковики из РФ и США нашли три самолета

Текст: Анна Бондаренко

В Приморье завершилась совместная российско-американская поисковая экспедиция по поиску потерпевших крушение в годы Великой Отечественной и "холодной войны" американских самолетов.

Как рассказал начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ВВО по Тихоокеанскому флоту Николай Воскресенский, первым местом, где велись работы, стал участок тайги под Владивостоком. Там в 1945 году потерпел крушение американский самолет PBN-1 "Каталина" отдельного морского разведывательного авиаполка ТОФ. Исследования шли также еще на трех точках - в Арсеньеве и в Шкотовском районе Приморья. Специалисты осмотрели мест падения, прилегающую территорию.

Фото: Марина Лысцева/ТАСС
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Руководитель первой совместной экспедиции, замначальника управления Минобороны России по увековечению памяти погибших при защите Отечества полковник Андрей Таранов сообщил, что все намеченные задачи сторонами выполнены.

"Мы определили все места и объекты, которые должны были определить. Есть интересные находки, которые требуют исследования и анализа. Нами найдены места падения трех самолетов американского производства, которые, хотя и построены в США, но оказались нашими, с известной историей, что подтверждают многочисленные обнаруженные на местах падения артефакты. Есть у нас данные и по экипажам. Погибшие летчики захоронены с воинскими почестями уже давно. В одном из труднодоступных мест края, в месте падения самолета нами установлена памятная табличка с именами советских летчиков", - рассказал он об итогах экспедиции.

Совместная работа РФ и США в этом направлении будет продолжена. Уже осенью текущего года российские поисковики отправятся в Северную Каролину, где обследуют место падения одного из боевых самолетов.

Напомним, что с американской стороны в поиске принимали участие специалисты агентства по учету потерь и пропавших без вести министерства обороны США и ученые-археологи Питсбургского университета. С российской стороны, кроме военных, привлекли участников приморского объединения "Авиапоиск".

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