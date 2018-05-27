В Приморье поисковики из РФ и США нашли три самолета

В Приморье завершилась совместная российско-американская поисковая экспедиция по поиску потерпевших крушение в годы Великой Отечественной и "холодной войны" американских самолетов.

Как рассказал начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ВВО по Тихоокеанскому флоту Николай Воскресенский, первым местом, где велись работы, стал участок тайги под Владивостоком. Там в 1945 году потерпел крушение американский самолет PBN-1 "Каталина" отдельного морского разведывательного авиаполка ТОФ. Исследования шли также еще на трех точках - в Арсеньеве и в Шкотовском районе Приморья. Специалисты осмотрели мест падения, прилегающую территорию.

Руководитель первой совместной экспедиции, замначальника управления Минобороны России по увековечению памяти погибших при защите Отечества полковник Андрей Таранов сообщил, что все намеченные задачи сторонами выполнены.

"Мы определили все места и объекты, которые должны были определить. Есть интересные находки, которые требуют исследования и анализа. Нами найдены места падения трех самолетов американского производства, которые, хотя и построены в США, но оказались нашими, с известной историей, что подтверждают многочисленные обнаруженные на местах падения артефакты. Есть у нас данные и по экипажам. Погибшие летчики захоронены с воинскими почестями уже давно. В одном из труднодоступных мест края, в месте падения самолета нами установлена памятная табличка с именами советских летчиков", - рассказал он об итогах экспедиции.

Совместная работа РФ и США в этом направлении будет продолжена. Уже осенью текущего года российские поисковики отправятся в Северную Каролину, где обследуют место падения одного из боевых самолетов.

Напомним, что с американской стороны в поиске принимали участие специалисты агентства по учету потерь и пропавших без вести министерства обороны США и ученые-археологи Питсбургского университета. С российской стороны, кроме военных, привлекли участников приморского объединения "Авиапоиск".