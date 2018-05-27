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27.05.2018 11:26
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Барнауле из-за пожара эвакуировали торговый центр

Текст: Татьяна Кузнецова
Фото: ГУ МЧС по Алтайскому краю Фото: ГУ МЧС по Алтайскому краю
Фото: ГУ МЧС по Алтайскому краю

В Барнауле в разгар выходного дня вспыхнул торгово-развлекательный центр "Весна". Как сообщают спасатели, возгорание было незначительным, никто не пострадал.

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По официальной информации Управления МЧС по Алтайскому краю, сообщение о пожаре поступило примерно в 12:30 по местному времени. Прибывшие на место пожарные и спасатели установили, что возгорание произошло снаружи здания, под облицовочной плиткой. Внутри торгового центра ни горения, ни задымления не было.

Несмотря на это, и посетители, и персонал "Весны" были эвакуированы. В региональном МЧС особо отметили, что система автоматического оповещения в ТРЦ сработала вовремя, меры по эвакуации людей оперативно предприняла администрация "Весны".

На возгорания в местах массового скопления людей спасательные службы теперь реагируют как на ЧС повышенного ранга сложности. Поэтому в тушении пожара в "Весне" в Барнауле было задействовано 18 единиц техники и 49 человек. Пожар, площадь которого составила около двух квадратных метров, ликвидировали в считанные минуты.

После проверки всех противопожарных систем торговый центр "Весна" возобновил работу в обычном режиме. Причину возгорания предстоит установить в ходе расследования этого ЧП.

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Напомним, что в связи с трагедией в Кемерово, где в пожаре в торговом центре "Зимняя вишня" погибли более 60 человек, в торгово-развлекательных комплексах Алтайского края прошли массовые проверки систем противопожарных безопасности. В "Весне" было обнаружено несоответствие запасных выходов противопожарным требованиям и сроков годности огнетушителей, не везде работала  пожарная сигнализация. Большинство этих замечаний в торговом центре устранили.

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