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27.05.2018,  
19:30
Текст: Светлана Цыганкова

Для ВМФ России построят океанский парусник

Фото: Александр Демьянчук/ТАСС Фото: Александр Демьянчук/ТАСС
Фото: Александр Демьянчук/ТАСС

Для Военно-морского флота России построят парусник, который сможет выходить в открытый океан. Возведение подобного судна заложено в программу кораблестроения до 2050 года.

Фото: Илья Питалев/РИА Новости
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А рассказал об этом главнокомандующий ВМФ РФ Владимир Королев в Санкт-Петербурге на церемонии спуска реплики корабля "Полтава", сообщает ТАСС. По словам главкома, парусник с курсантами на борту сможет выходить не только в морские зоны, но и на океанские просторы. При возведении этого судна используют традиции и опыт парусного судостроения. Но о точных сроках начала работ над парусником Владимир Королев не уточнил.

Главнокомандующий на церемонии спуска на воду "Полтавы" коснулся и другой темы - состава и численности группировки ВМФ РФ в Средиземном море. Он заявил, что будет поддерживаться сбалансированный и эффективный численный состав. Он будет меняться в зависимости от поставленных задач. В Средиземном море останутся и корабли с высокоточным оружием. По словам Владимира Королева, они там есть и при дальнейшем строительстве подобных кораблей, оснащенных высокоточными комплексами ракетно-артиллерийского вооружения, их процент может быть увеличен в составе группировки.

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