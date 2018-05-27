Видео: В Петербурге канатоходец прошел через разведенный мост

В Петербурге канатоходец Расул Абакаров прошел через разведенный Дворцовый мост. Проход занял чуть больше двух минут.

Как сообщает РИА Новости, проход канатоходца стал его подарком петербуржцам ко Дню города, который отмечается 27 мая.

Идея преодолеть разведенный мост по канату появилась у Расула Абакарова несколько лет назад, когда однажды после развода мостов он оказался на Васильевском острове, а ему нужно было срочно быть на другом берегу Невы.

Подготовка к переходу у него заняла около двух месяцев, причем, большая часть тренировок была в спортзале. Репетиция перехода на месте была всего одна. В перспективе он мечтает пройти на канате между небоскребами в Грозном или Москве.

За переходом канатоходца следили десятки тысяч человек, собравшихся на Дворцовой и Университетской набережных. Горели Ростральные колонны, фигуру канатоходца освещали прожекторы с пролетов моста. Мост развели около полуночи специально для Абакарова. Абакаров прошел по канату, натянутом на высоте 40 метров от водной глади от Васильевского острова в сторону Дворцовой набережной. Переход проходил в тишине, когда канатоходец дошел до пролета, с обоих берегов Невы раздались овации.