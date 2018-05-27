В Сирию пришел охотник за подводными диверсантами катер "Грачонок"

Группировка российского флота в Средиземном море усилена противодиверсионным катером "Грачонок", который совершил успешный переход из Черного моря. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны России.

- В дальней оперативной зоне противодиверсионный катер будет выполнять задачи по охране кораблей при стоянке на не защищенном рейде, а также для обеспечения безопасности пунктов базирования сил соединения ВМФ России, - уточнили в военном ведомстве.

Напомним, что высокоскоростной маневренный противодиверсионный катер проекта 21980 "Грачонок" в первую очередь предназначен для борьбы с диверсионно-террористическими группами в акваториях пунктов базирования флота. Катер оснащен современным радиоэлектронным вооружением: гидроакустической станцией обнаружения подводных диверсионных сил и средств "Кальмар" и "Анапа", а также навигационной радиолокационной станцией МР-231.

В результате подводные цели могут быть обнаружены на расстоянии до 500 метров. Надводные корабли - на дистанции до 16 морских миль. Станция РЛС имеет систему распознавания государственной принадлежности целей, позволяет накладывать радиолокационную информацию на цифровую карту района плавания, отличается повышенными скрытностью собственного излучения и точностью определения угловых координат.

На вооружении катера есть ракетное зенитное оружие ПЗРК "Игла", пулеметная установка калибра 14,5 миллиметра, а также противодиверсионное оружие - гранатометы ДП-65 и ДП-64. Водоизмещение - 138 тонн, длина - 31 метр, скорость полного хода - 23 узла, дальность плавания - 200 миль. Экипаж катера - восемь человек.