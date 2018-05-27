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27.05.2018 11:00
Рубрика: Спорт

Черчесов: Готовность надо улучшать, но при этом не навредить

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов подвел итоги первой недели подготовки команды к домашнему чемпионату мира. На сборе в австрийском Нойштифте он обстоятельно ответил на вопросы группы российских журналистов, в которой был и корреспондент "РГ".
Текст: Илья Зубко (Нойштифт)

Станислав Саламович, у вас в субботу были гости, которые явно разбавили монотонную работу на сборе.

Станислав Черчесов: Вы имеете в виду наших друзей, допинг-офицеров? (улыбается) Видели, как мы общаемся? Фото на память. Да, выглядело все очень дружелюбно.

Как они себя проявили и как прошла процедура?

Станислав Черчесов: Не поверите, но буквально вчера утром подумал о них. И тут же сообщили, что они приедут.

Это не раздражает?

Фото: @TeamRussia/twitter.com
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Станислав Черчесов: Абсолютно нет. Хотя сегодня у нас были определенные планы, но они ничего сверхъестественного не сделали. Приехали в обед. Все солидно, быстро. Проблем у нас никогда нет. Мы всегда выполняем их пожелания, поручения. И футболисты это спокойно воспринимают. Мы на работе, и это тоже наша работа.

У вас вечером планировалось теоретическое занятие. Какая его тема?

Станислав Черчесов: Темы теоретического занятия, к сожалению, не было. Потому что днем футболисты были заняты тем, что проходили допинг-контроль. И занятие мы отменили. Но это непринципиально, провести его сегодня или завтра. Есть вещи, которые мы делаем независимо ни от чего. А это - тот случай, когда надо учитывать нюансы. Мы-то свою теорию покажем. Вот воспримется ли оно? Думаем, что нет. Поэтому не хотим нашу работу пускать в песок. Коррективы вносятся, а то, что запланировано, будет сделано.

Вы начали наконец работать с тройкой полузащитников Головин - Кузяев - Зобнин, о которой только мечтали. Какие ощущения?

Станислав Черчесов: У нас даже двусторонки большой еще здесь не было, поэтому пока сложно сказать. Есть и другие игроки на этой позиции. Впереди матчи с австрийцами и турками. Посмотрим, кто как будет выглядеть. Мы стараемся их троих, и других игроков использовать на различных позициях, в разных сочетаниях. Смотрим внимательно. Иногда то, что кажется со стороны, на практике оказывается не так. Все работают, все вникают. И наша задача теперь понять, кто будет лучше и в каком сочетании.

Вы довольно много внимания уделяете информации, которая поступает с датчиков, надетых на игроков во время тренировок. Что показывают эти данные? В какой форме команда?

Станислав Черчесов: Понятно, что из-за того, что у нас на пару дней больше, чем в прошлом году, (при подготовке к Кубку конфедераций - прим. авт.) мы делаем какие-то изменения. Анализируя свою работу, подмечаем какие-то вещи. Несколько игроков сейчас лучше, несколько в том же состоянии, несколько в другом состоянии. Девяти футболистов из прошлогоднего состава нет, это полкоманды. И нельзя сказать, что тогда было так, а сейчас иначе. Есть новые игроки, и их мы до конца еще не знаем. Хотя в целом мы довольны, как ребята выглядят.

Повреждение Смолова не помешает его дальнейшей подготовке?

Станислав Черчесов: Если есть повреждение икроножной мышцы, то другие мышцы ведь дают работать. Поэтому мы делаем акцент на них, чтобы игрок был в тонусе. Последние тренировки в пятницу и субботу он провел полностью. Эпизод произошел передо мной, и я же вижу, какая была механика. Сомнения всегда бывают, но МРТ их развеяло. Чему мы, естественно, рады.

Что конкретно произошло и каков диагноз?

Станислав Черчесов: Ушиб. Коленом Гранат ударил при игре один в один. Это был игровой момент, никаких проблем.

Помимо ежедневных тренировок, которые мы наблюдаем, идет еще какая-то работа по повышению готовности команды?

Фото: Photo by Jeff Daly/Invision/AP
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Станислав Черчесов: Вы еще не видите теоретические занятия. Что же касается физической подготовки, то у них есть свои индивидуальные упражнения. Кто-то раньше перед тренировкой приезжает, идет в зал, делает разминочку. Кто-то после занятия делает растяжку на определенную группу мышц. У нас конец сезона, и ко всему надо грамотно подходить. С одной стороны, нужно улучшать. С другой - не навредить. Кубок конфедераций дал нам определенную пищу. Команда была готова - быстра, мобильна. Мы выбрали направление, учитывая какие-то нюансы. А те тренировки, которые проводим, выводят их на другой уровень.

Сколько потеряли Дзюба и Дзагоев за те дни, которые они не тренировались в общей группе?

Станислав Черчесов: Понятно, нюансы есть. Сегодня Дзюба, кстати, всю работу провел. Алана мы процентов на 15 освободили, чтобы посмотреть, как это все будет выглядеть. У Дзагоева повреждение, у Дзюбы ангина плюс антибиотики. Это совершенно разные вещи, которые нельзя сравнивать.

Сколько они смогут сыграть против Австрии?

Станислав Черчесов: Не могу сказать. До австрийцев еще времени достаточно, чтобы они подтянулись к своим лучшим кондициям.

Вы уже познакомили игроков с соперниками по групповому этапу чемпионата мира. На чем делали акцент?

Фото: Максим Богодвид/РИА Новости
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Станислав Черчесов: Информацию надо давать, и мы показали нарезки по 10-15 минут игры каждого соперника без какого-либо разбора. Дали понять футболистам, обратили внимание на сильные стороны соперника. Хотелось, чтобы они уже представляли, о чем идет речь. Они увидели, что всех соперников объединяет хорошая работа с мячом. В этом плане нам не надо к каждой команде готовиться индивидуально - они все, в принципе, одинаковые. Уровень чуть разнится, но не так сильно, как иногда кажется на бумаге.

Жирков сказал, что Саудовская Аравия носится, как на мотоциклах. Это так?

Станислав Черчесов: Не знаю, не видел я дополнительных приспособлений (улыбается). Быстрые футболисты, техничные.

Можете назвать какие-то конкретные имена в этой команде? Выделить, кого стоит опасаться?

Станислав Черчесов: Я знаю, кто на какой позиции играет, и что делает. Фамилии называть не буду, но есть хорошие футболисты. У них произошли определенные изменения, пришел новый тренер. Они тоже работают, больше матчей проводят, чем мы. И делают обязательную программу, чтобы стать сильнее. Наша задача - эти изменения не пропустить.

Австрийцы свою команду оценивают не слишком высоко. А вы какую самую сильную сторону у ближайшего соперника выделите?

Станислав Черчесов: Хорошие кондиции и быстрый выход в атаку. Позиционная атака у них не так получается как им бы, наверное, хотелось. Кстати, у них новый тренер Франко Фода, который только несколько матчей провел. В последнем они сыграли в пять защитников, какие-то изменения у них тоже есть. Игроки индивидуально сильные, практически все они выступают за рубежом - в "Баварии", "Вест Хэме" и так далее.

Перед сбором вы говорили, что будете больше внимания уделять тактике. И ребята подтверждают, что так и происходит. Что именно отрабатываете?

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Станислав Черчесов: Если раньше мы делали просто разминку с мячами, пробежки и так далее, то сейчас стараемся все это разминочное время уделить тактике. Одни в начале тренировки работают на одной половине поля, другие на другой. На следующий день меняются. Тренируют, соответственно, атаку и оборону. Это тоже разминка, но ты двигаешься на своей позиции и лишний раз слышишь от тренера, куда кому бежать, чувствуешь партнера. 30-40 минут уделяем таким образом тактике, а потом уже идет целенаправленная работа над тем, что запланировано.

Верны ли наши наблюдения, что вы отрабатываете две схемы - с четырьмя защитниками и с тремя центральными? И будете их варьировать в матчах?

Станислав Черчесов: Это и от соперника зависит, и от нас. Все-таки есть определенный набор футболистов, и надо почувствовать, что для них комфортнее. Наша задача внимательно смотреть и понять. Даже в тренировочном процессе надо не упустить момент. Можно что-то запланировать, а оно сегодня не идет. Футболисты могут даже не почувствовать, как мы по ходу тренировки что-то меняем. Также и в тактике, и во всем остальном. Какой футболист с кем лучше взаимодействует, кого больше понимает без слов. Хотя все, разумеется, не предугадаешь, и какие-то недочеты бывают. Главное их минимизировать.

При этом, судя по тренировкам, сборная перешла на схему в четыре защитника. Это так?

Станислав Черчесов: Кто перешел? Где вы это видели? Она не перешла, не могу так сказать. Какие-то вещи чуть больше тренируем, чего там греха таить. Перегиб в сторону схемы в четыре защитника не потому, что так может быть, а потому что в пять они и в сборной раньше играли, и в клубах по той же схеме играют Кудряшов, Игнашевич, Гранат - они уже ее знают. Если брать пропорции, то они примерно 60 процентов на 40.

Какая схема кому подходит больше?

Станислав Черчесов: Это покажут только игры. Потому что есть теория, а есть практика.

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Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости
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Станислав Черчесов: Ничего мы не очерчиваем. Потому что если определенное направление выбрал, можно что-то пропустить. Мы спокойно тренируемся, и вообще никаких рассуждений на эту тему нет. 4 июня надо подавать заявку, до этого еще игра с Австрией. К сожалению, второй матч против Турции пройдет уже после (матч состоится 5 июня в Москве - прим. авт.). Было бы неплохо и ее учесть. А так - мы все изучаем. Есть цифры, они иногда помогают. Но если сильно на них обращать внимании, можно и заблудиться. Футбол - это не только цифры, но и другие какие-то вещи.

Дзюба всегда много шутит, громко разговаривает. Все ли нормально, нет к нему вопросов в этом плане?

Станислав Черчесов: Спокойно работаем. У каждого свой характер.

Бывший игрок "Валенсии" Гаиска Мендьета сказал, что сборная России для ее соперников является загадкой, поскольку не проходила отбор. Недостаток официальных матчей для вас - плюс или минус?

Станислав Черчесов: Видимо, он имел в виду, что в боевых условиях нас не видели ни соперники, ни мы сами. Честно говоря, соперник нас в этом плане мало интересует. А недостаток официальных игр сказывается, и поэтому мы называем товарищеские матчи контрольными. Если брать цифры, то последние четыре встречи с топ-командами мы провели уже на стабильно хорошем, интенсивном уровне.

Есть футболисты, чьей текущей готовностью вы недовольны?

Станислав Черчесов: Мы сравниваем футболиста с самим собой. Не буду говорить цифры, но вот сейчас спринт проверяли, и многие добавили по сравнению с прошлым годом. Хотя парочка человек чуть хуже.

Тогда по каким критериям вы будете определять тех, кого надо отцеплять по итогам сбора?

Станислав Черчесов: Критерии - как играли в сезоне, кто как проведет сбор. Но опять же надо смотреть позиции. Бывает, что три игрока на одной позиции, и все они хорошие, все готовы, но в любом случае одного из них надо (отцеплять - прим. авт.). А на другой, допустим, один футболист сильнее, а двое слабее. Но все равно один из тех, кто послабее, должен остаться. Потому что это позиция другая.

Как часто вы общаетесь с Виталием Мутко? Он держит руку на пульсе?

Станислав Черчесов: Буквально позавчера общались. Разговаривали, естественно, о футболе. Мы прилетели сюда, и через пару дней созвонились. Общаемся всегда напрямую. Если есть желание или вопрос - звоню. И такого еще не было, чтобы мне не ответили или не перезвонили.

В футбольных вопросах он для вас авторитет? Все-таки вы - профессиональный футболист, тренер, а он скорее управленец.

Станислав Черчесов: Мы обсуждаем ситуацию в целом. Не просто, кто налево мяч отдал, а кто направо - такого не было у нас. И кого вызывать или не вызывать - такого тоже не было. Мы говорим о чисто стратегических вопросах. И надо отдать ему должное, он реально много смотрит футбола. В этом плане мне легко. Я могу согласиться или нет, но он говорит о том, что видел, а не о том, что слышал. Мы понимаем друг друга.

К разговору о том, "вызывать - не вызывать". Много шума было по поводу отсутствия в числе тех, кого пригласили на сбор, Дениса Глушакова. Обращали внимание на критику в этой связи?

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Станислав Черчесов: Вы это критикой называете? Скорее обсуждение. Это нормально. Не было бы Глушакова, значит, другого бы обсуждали. Наоборот, хорошо. Другое дело, что для меня главное - о чем мы с Глушаковым говорили и на чем расстались.

И на чем расстались?

Станислав Черчесов: На том, что ситуация такая, какая она есть. И ее надо воспринимать правильно. Он готовится, и если он нам понадобится, мы его вызовем. Вот и все.

То есть вы после того, как был опубликован список сборной, общались с Глушаковым? Как перед Кубком конфедераций, когда вы звонили Кокорину и Шатову, не попавшим на турнир.

Станислав Черчесов: Ситуация совершенно другая. Они даже в расширенном списке не были. Я позвонил и сказал, почему их нет, и что надо делать. Слова не расходятся с делом - Кокорин был после этого в сборной. Жалко, травма. А Глушаков - в расширенном списке. Мы дали задания всем, кто в него включен, Денису кое-что было непонятно, и он мне перезвонил. Мы пообщались, в том числе обсудили, что, почему и зачем.

Почувствовали с его стороны обиду?

Станислав Черчесов: Нет.

У вас на сборах есть что-то кроме футбола?

Станислав Черчесов: Соврать?

Давайте.

Станислав Черчесов: Читаю книги (улыбается). На самом деле ничего мы не читаем, врать не буду. Мы сфокусированы. Я тоже тренируюсь - бегаю, плаваю. А так, естественно - анализ, анализ, анализ. Мы на работе. Если захочу почитать, то книга от меня никуда не убежит. Но сегодня все сфокусировано на работе. Футболисты должны получать информацию, высыпаться, и так далее. Они не должны ни о чем думать, в хорошем смысле. А должны выполнять то, что мы даем. Кстати, они это и делают.

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