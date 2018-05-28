Белорусы завоевали Гран-при молодежного энергетического форума в РФ

У молодых новаторов ньютоновских идей Европы и Азии формальные барьеры межгосударственного пространства не принимаются в расчет, если камень преткновения - инженерная мысль. Об этом свидетельствуют, в частности, итоги V Международного молодежного энергетического форума в Санкт-Петербурге. В нем участвовали команды из Германии, Китая, Италии, Беларуси и России.

Кто бы, например, мог предположить на старте этого интеллектуального марафона, что Гран-при форума будет присужден белорусскому проекту "de-Мобильность" за их уникальную "подсказку"... в индустриальные проекты ФРГ. Молодые энергетики четырех белорусских отраслевых предприятий "разработали эффективную интеграцию электромобилей в энергосистему Германии". Она позволяет, по замыслу ее авторов, "снизить пиковые нагрузки в энергосистеме и в то же время быть выгодными для конечного потребителя".

Каждая из пяти команд, по информации агентства, предложила свой вызов, или проблему, которую необходимо решить в энергосистеме. Команда из Беларуси предложила направление автоматизации распределительных сетей, представители Германии - интеграцию электромобилей в немецкую энергосистему.

Однако организаторы форума решили усложнить условия творческой дуэли. Они перераспределили вызовы между командами-участницами для рассмотрения проблем с другой точки зрения, применяя новые подходы и решения. В итоге вызов команды из Беларуси достался китайским партнерам, а белорусским энергетикам пришлось решать проблему немецких коллег.

Зато проект команды из ФРГ, посвященный интеллектуализации системы управления единой энергосистемой в России, был признан самым новаторским. Молодые специалисты предложили создать цифровую платформу, объединяющую производителей оборудования, сетевые компании и IT-компании.

Международное жюри отметило еще два проекта. Приз в номинации "Решение, наиболее отвечающее "страновому вызову" получила разработка команды из Италии "Цифровой потребитель и адаптивная нагрузка сети".

Ключевой темой молодежного энергетического форума стала разработка цифровых проектов в электроэнергетику. Он считается ежегодным саммитом лучших молодых специалистов национальных энергетических компаний Европы и Азии и завоевал звание "ключевой дискуссионной площадкой для молодых энергетиков - будущих руководителей отрасли".

В состав жюри форума входили заместитель министра энергетики Беларуси Ольга Прудникова, ректор российского Национального исследовательского университета МЭИ Николай Рогалев, глава представительства ГЭК Китая в России Оу Сяомин и другие.