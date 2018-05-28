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28.05.2018,  
11:45
Текст: Алексей Моисеев

Боевая "Нива": новую машину огневой поддержки показали в Подмосковье

На состоявшемся в конце минувшей недели в подмосковной Балашихе II научно-техническом форуме "День передовых технологий правоохранительных органов-2018" был продемонстрирован автомобиль огневой поддержки ВИС 29467. Это транспортное средство в передней своей части очень напоминает легендарную "Ладу" 4х4. На самом деле перед нами настоящий образец военной техники, максимально приспособленный к ведению боевых действий, к разведывательным и контртеррористическим операциям.
Фото: Алексей Моисеев Фото: Алексей Моисеев
Фото: Алексей Моисеев

Автомобиль может комплектоваться различными вариантами вооружения. Например, автоматическим гранатометом АГС-17 или АГС-30, пулеметами "Печенег", "Утес" или "Корд".

Фото: Алексей Моисеев
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Без проблем размещаются противотанковые ракетные комплексы разных моделей. ВИС 29467 способен транспортировать 82-мм миномет с боекомплектом.

Для установки дымовых завес возможен монтаж специальной бортовой системы "Туча".

Длина - 4500 мм, ширина -1750 мм, высота -1850 мм.

Масса автомобиля в снаряженном состоянии достигает 1960 кг, грузоподъемность - 640 кг. Мощность двигателя - 95 л.с. Коробка передач - механическая, 5 скоростей вперед, 1 назад. Объем топливного бака - 42 л. Клиренс -240 мм. Максимальная скорость - 110 км/ч.

Опыт локальных конфликтов, в том числе продолжающиеся боевые действия в Сирии, демонстрируют необходимость такой высокомобильной и недорогой техники в подразделениях, выполняющих специальные задачи.

Фото: Алексей Моисеев

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