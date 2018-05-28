Боевая "Нива": новую машину огневой поддержки показали в Подмосковье

На состоявшемся в конце минувшей недели в подмосковной Балашихе II научно-техническом форуме "День передовых технологий правоохранительных органов-2018" был продемонстрирован автомобиль огневой поддержки ВИС 29467. Это транспортное средство в передней своей части очень напоминает легендарную "Ладу" 4х4. На самом деле перед нами настоящий образец военной техники, максимально приспособленный к ведению боевых действий, к разведывательным и контртеррористическим операциям.

Фото: Алексей Моисеев