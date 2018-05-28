Боевая "Нива": новую машину огневой поддержки показали в Подмосковье

Автомобиль может комплектоваться различными вариантами вооружения. Например, автоматическим гранатометом АГС-17 или АГС-30, пулеметами "Печенег", "Утес" или "Корд".
Без проблем размещаются противотанковые ракетные комплексы разных моделей. ВИС 29467 способен транспортировать 82-мм миномет с боекомплектом.
Для установки дымовых завес возможен монтаж специальной бортовой системы "Туча".
Длина - 4500 мм, ширина -1750 мм, высота -1850 мм.
Масса автомобиля в снаряженном состоянии достигает 1960 кг, грузоподъемность - 640 кг. Мощность двигателя - 95 л.с. Коробка передач - механическая, 5 скоростей вперед, 1 назад. Объем топливного бака - 42 л. Клиренс -240 мм. Максимальная скорость - 110 км/ч.
Опыт локальных конфликтов, в том числе продолжающиеся боевые действия в Сирии, демонстрируют необходимость такой высокомобильной и недорогой техники в подразделениях, выполняющих специальные задачи.