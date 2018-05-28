Дмитрий Медведев распределил обязанности между вице-премьерами

Новости

Новгородский кот выдал приставам алиментщика 16:38
В Петербурге владелец Hummer нарочно протаранил авто с ребенком 16:35
Госпитализирована 27-летняя ведущая телешоу "Орел или решка" 16:35
В Нижегородской области украли концертные костюмы Киркорова 16:28
Житель Новоуральска погиб, спасая кошку 16:22
Путин приедет в Австрию 16:12
В Москве на ребенка в детском саду упал шкаф 16:09
"Джон Сноу" и "одичалая" назначили день свадьбы 15:55
Совфед отреагировал на желание Польши разместить у себя базу США 15:50
В Пскове на железнодорожной станции произошла утечка серной кислоты 15:49
Петербуржцы своими силами организовали уборку озер 15:45
В Москве откроется фестиваль анимации и развлечений "Мультимир" 15:44
Студенческая сборная РФ по баскетболу выиграла престижный турнир 15:43
В Башкирии сорвавшегося с тарзанки мальчика унесло течением 15:40
Минск и Краснодар заключили договор о сотрудничестве до 2021 года 15:40
В Крыму ответили на сравнение полуострова с неприступной крепостью 15:35
Уральский авиаполк получил два истребителя Су-34 15:35
Хачанов вышел во второй круг "Ролан Гаррос" 15:31
Путин подписал указ об обновленном составе Совбеза 15:26
В США "Грач" включили в пятерку лучших пистолетов мира 15:25
Путин встретится с премьером Болгарии 15:21
Орловцу дали 13 лет за убийство из ревности 15:19
В Красноярском крае глава поселка ударил ножом депутата 15:16
Силуанов получит двух первых заместителей в Минфине 15:15
Минпрос: Более 10 процентов школьников учатся во вторую смену 14:56
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как съездить в отпуск на деньги своего работодателя
Как съездить в отпуск на деньги своего работодателя
Что не пропустить по ТВ на неделе с 28 мая по 3 июня
Что не пропустить по ТВ на неделе с 28 мая по 3 июня
Проверьте себя: Сможете ли вы сдать ЕГЭ
Проверьте себя: Сможете ли вы сдать ЕГЭ
28.05.2018 15:37

Дмитрий Медведев распределил обязанности между вице-премьерами

Глава правительства РФ Дмитрий Медведев распределил обязанности между своими десятью заместителями. Он подписал соответствующий документ.

В частности, сообщает ТАСС, премьер поручил вице-премьеру Юрию Трутневу заниматься вопросами "социально-экономического развития Дальнего Востока". В качестве новой для него задачи поставлено "развитие российской Арктики".

Путин встретится с премьером Болгарии

Татьяна Голикова будет курировать национальные программы по демографии, здравоохранению, образованию и науке.

"Курирует все социальные вопросы - от уровня жизни и доходов людей до трудовых отношений. Пенсионное обеспечение, оборот лекарств, молодежную политику", - сообщается в документе. Также она займется контролем и надзором в сфере образования и науки, санитарным и эпидемиологическим надзором и надзором в области защиты прав потребителей.

Виталий Мутко "в рамках реализации национального проекта займется жильем и городской средой, строительством и ЖКХ, жилищной политикой, развитием регионов".

В сферу его обязанностей также войдут "сотрудничество с республиками Абхазия и Южная Осетия". Кроме того, он будет курировать "национальную политику и национальные отношения в целом".

Антон Силуанов будет курировать финансово-экономическую политику. В частности - национальный проект по развитию малого и среднего бизнеса, реализацию программ по развитию международной кооперации и экспорта, а также госрегулирование производства и оборота алкогольной продукции.

Премьер назначил Леонида Горнина первым замминистра финансов РФ

"Весь комплекс вопросов финансово-экономической политики, в том числе национальный проект по развитию малого и среднего бизнеса и поддержке предпринимательской инициатив, а также реализацию национальных программ по развитию международной кооперации и экспорта, повышения производительности труда и поддержке занятости", - говорится в документе.

Юрию Борисову поручено курировать ОПК.

Константин Чуйченко будет отвечать за планирование работы правительства, курировать вопросы работы правоохранительной системы и политику в сфере средств массовой информации. За ним закреплены "контроль за исполнением решений кабинета министров, контроль за эффективностью работы федеральных органов исполнительной власти, вопросы госслужбы, организация законопроектной деятельности, работа межправительственных комиссий". В обязанности Чуйченко вошли и "вопросы деятельности органов юстиции и правоохранительных органов, взаимодействие с органами судебной власти и прокуратуры". Ему поручено курировать "государственную политику в сфере массовых коммуникаций и средств массовой информации, контрольно-надзорная деятельность и совершенствование системы корпоративного управления".

Дмитрий Козак займется вопросами, связанными с топливно-энергетическим комплексом, а также промышленностью и технологическим надзором. Он "будет отвечать за промышленность и топливно-энергетический комплекс, техническое регулирование и технологический надзор".

Сергей Цыб стал первым замминистра промышленности и торговли

Алексей Гордеев возьмется за развитие сельского и лесного хозяйства, АПК и рыболовства, а также за экологический надзор.

В сферу ответственности вице-премьера Максима Акимова входит национальную программу "Цифровая экономика", а также национальный проект по созданию безопасных и качественных автодорог.

Он "будет курировать выполнение национальной программы "цифровая экономика" и национального проекта по созданию безопасных и качественных автодорог, цифровизацию государственного правления, в том числе вопросы предоставления госуслуг". Также в его сферу ответственности вошли транспорт, связь, новации, вопросы, связанные с недвижимостью и интеллектуальной собственностью.

Ольге Голодец поручено курировать вопросы культуры, спорта и туризма.

Главное сегодня

Путин подписал указ об обновленном составе Совбеза
Совфед отреагировал на желание Польши разместить у себя базу США
В Крыму ответили на сравнение полуострова с неприступной крепостью
Путин назначил мэра Якутска врио главы Якутии
Канцлер Австрии заявил о ненадежности США