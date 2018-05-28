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Джонни Депп оценил российских девушек

Новость 28.05.2018, 12:05 | Текст: Олег Усков

Известный 54-летний американский актер, музыкант, режиссер, сценарист, женолюб и буян Джонни Депп, прибывший в Россию в составе ВИА "Голливудские вампиры" (Hollywood Vampires), "отрецензировал" местных барышень.

Слова "капитана" приводит "Пятый канал".

Отвечая на вопросы журналистов, Джонни отметил: ему кажутся привлекательными славянские черты лица. И добавил, что в глазах русских женщин он увидел "тысячелетнюю культуру нации". И взгляд такой "вызывает притяжение".

At the Museum of #Mayakovsky in #Moscow

Публикация от Johnny Depp (@johnnydeppofficial)

Сегодня ему довелось много находиться в обществе девушек, поэтому актер не скрывал своего удовольствия от общения, наблюдательно сообщил канал.

Фото: EPA/ DANIEL DAL ZENNARO
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К слову, общением с россиянками культурная программа пребывания звезды в Москве отнюдь не исчерпалась: "Джек Воробей" прогулялся по первопрестольной, посетил музей-квартиру Владимира Маяковского, которого назвал одним из своих любимых поэтов, сфотографировался с бюстом Сталина и проявил упорный интерес к мавзолею Ленина.

Далее актер поделился впечатлениями от российской столицы, указывая, что Москва изменилась в последнее время "и стала во многом похожа на Париж".

Депп прилетел в Москву 27 мая в рамках мирового турне группы. Концерт Hollywood Vampires состоится сегодня в "Олимпийском".

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Фото: youtube.com/ Sony Pictures Entertainment
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