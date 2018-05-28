F-35 и F/A-18 не смогут выходить на связь без ущерба для скрытности

ВМС США продолжают комплектовать свой воздушный флот самолетами пятого поколения F-35 и глубоко модернизированными F/A-18E/F Super Hornet, однако одна важнейшая проблема новых машин до сих пор не имеет решения - они не могут обмениваться информацией, не принося в жертву свою низкую радиолокационную заметность.

На прошлой неделе компания Boeing представила обновленный F/A-18E/F Block III Super Hornet. Он отличается от более ранних модификаций расширенной номенклатурой вооружений, большим боевым радиусом, улучшенной системой обнаружения и сопровождения целей, а также меньшим потреблением горючего. В компании отметили, что новая машина создана не для конкуренции с F-35, а для работы в тандеме с истребителем пятого поколения.

"Super Hornet и F-35 - основа боевой авиации ВМС США, они останутся основными истребителями флота на десятилетия", - заявил руководитель подразделения по созданию боевых самолетов корпорации Boeing Дэн Джиллиан.

Между тем оба самолета не могут выходить на связь без ущерба для собственной незаметности.

"Очевидно, проблема F-35 состоит в том, что он должен оставаться незамеченным и в то же время должен передавать информацию. Эти функции могут оказаться несовместимы", - заявил капитан Дэвид Киндли, руководитель программ F/A-18 и EA-18G от ВМС США. По его словам, в будущем будут предложены различные варианты устранения данного недостатка.

По словам Киндли, F/A-18 не планируется посылать в самое сердце интегрированной системы ПВО противника. Лидирующая роль останется за F-35. Это компромиссное решение, над которым придется работать.

F-35 использует канал связи Link 16 для обмена данными с самолетами четвертого поколения. В качестве основного канала передачи данных используется система MADL (Multifunction Advanced Data Link).

В настоящий момент ведутся споры о том, как связывать F-35 с другими самолетами, завил менеджер Boeing Боб Корнегай. Об этом сооющает Military.com.