Госпитализирована 27-летняя ведущая телешоу "Орел или решка"

Популярная телеведущая, актриса, певица и композитор Регина Тодоренко, главным образом известная по шоу "Орел или решка", госпитализирована. Об этом сама шоувуман сообщает через Instagram.

Публикация от regina todorenko (@reginatodorenko) 28 Май 2018 в 3:36 PDT

Как написала артистка, тут же - за два часа - собрав тем 160 тысяч отметок "нравится", ей "в почку постучался пиелонефрит". В результате придется, похоже, отменить все запланированные на ближайшие дни съемки.

"Шальная почка дала сбой, а врачи заставили госпитализироваться", - дополнила Тодоренко, взывая к пониманию со стороны поклонников. И пообещав, что "команда сделает все возможное" - "чтоб вам было комфортно и без меня!!!! Не переживайте. Я скоро буду в строю", пишет.

Кроме того, в конце поста делая и сомнительное, провокационное сравнение.

Публикация от regina todorenko (@reginatodorenko) 30 Мар 2018 в 4:50 PDT

Регина Тодоренко родилась в 1990 году в Одессе. С отличие окончила школу. Имеет диплом магистра театрального искусства. Два года подряд входила в сотню самых красивых женщин России по версии журнала Maxim, причем в 2017 году - на третье место этого "хит-парада".

Снималась в сериалах "На одном дыхании", "Чарли", "Где логика?", триллере Владимира Лерта, режиссера "Ночи святого Валентина", "Пленница".