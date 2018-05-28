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Госпитализирована 27-летняя ведущая телешоу "Орел или решка"

Новость 28.05.2018, 16:35 | Текст: Олег Усков
Фото: Екатерина Чеснокова/ РИА Новости
Фото: Екатерина Чеснокова/ РИА Новости

Популярная телеведущая, актриса, певица и композитор Регина Тодоренко, главным образом известная по шоу "Орел или решка", госпитализирована. Об этом сама шоувуман сообщает через Instagram.

Как написала артистка, тут же - за два часа - собрав тем 160 тысяч отметок "нравится", ей  "в почку постучался пиелонефрит". В результате придется, похоже, отменить все запланированные на ближайшие дни съемки.

Фото: kinopoisk.ru
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"Шальная почка дала сбой, а врачи заставили госпитализироваться", - дополнила Тодоренко, взывая к пониманию со стороны поклонников. И пообещав, что "команда сделает все возможное" - "чтоб вам было комфортно и без меня!!!! Не переживайте. Я скоро буду в строю", пишет.

Кроме того, в конце поста делая и сомнительное, провокационное сравнение.

Регина Тодоренко родилась в 1990 году в Одессе. С отличие окончила школу. Имеет диплом магистра театрального искусства. Два года подряд входила в сотню самых красивых женщин России по версии журнала Maxim, причем в 2017 году - на третье место этого "хит-парада".

Снималась в сериалах "На одном дыхании", "Чарли", "Где логика?", триллере Владимира Лерта, режиссера "Ночи святого Валентина", "Пленница".

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