Мэй решила спрятать Трампа в своей загородной резиденции

Запланированная на июль встреча Терезы Мэй и Дональда Трампа может состояться за пределами Лондона. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на издание Sun. Британский посол в США Ким Дэррок готовится направить в Белый дом два варианта организации переговоров.

Велика вероятность, что лидеры двух стран встретятся в загородной резиденции Чекерс. А чаепитие Трампа и королевы Елизаветы II хотят организовать в Виндзорском замке, а не в Букингемском дворце.

Кроме того, американского президента попросят не посещать британский парламент.

Напомним, в начале этого года Дональд Трамп разместил на своей странице в Twitter материалы антимусульманского содержания, взятые у ультраправой британской группировки Britain First. Жители Соединенного Королевства были возмущены таким поступком и выступили против визита главы Белого дома в Лондон.