Минпрос: Более 10 процентов школьников учатся во вторую смену

Более 10 процентов детей в России учатся во вторую смену. В трех регионах по-прежнему сохраняется третья смена. Такие цифры привела заместитель министра просвещения РФ Татьяна Синюгина.

Программы строительства школ действуют, но средств пока все равно недостаточно, так как одновременно приходится заниматься ремонтом старых зданий школ и строительством детских садов. Наибольшее количество школ - это здания, построенные 40-60 лет назад, есть несколько сельских школ, история которых начинается с последней четверти ХIХ века.

"351 тысяча детей с ограничениями по здоровью обучается со своими сверстниками в обычных школах". - уточнила замминистра.