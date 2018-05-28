В мире
28.05.2018 19:00
Текст: Марина Гусенко

Национальный аэропорт Минск признали лучшим в СНГ

Лучшим среди стран Содружества Независимых Государств по итогам прошлого года стал национальный аэропорт Минск. Он занял первое место в ежегодном конкурсе "Лучший аэропорт стран - участниц СНГ", сообщает БЕЛТА.

Фото: Евгений Одиноков/РИА Новости
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Объем перевозок белорусского национального аэропорта - более одного миллиона пассажиров. Точки назначения - более 40 маршрутов на Ближний Восток, в Европу и по другим направлениям.

При проведении конкурса эксперты оценивают воздушные гавани по нескольким показателям. Среди них - обеспечение безопасности полетов, развитие маршрутной сети и материально-технической базы, а также рост качества обслуживания пассажиров.

РУП "Национальный аэропорт Минск" стал первым международным аэропортом Беларуси, который был комплексно по всем направлениям деятельности сертифицирован по международному стандарту ISO 9001, отмечает агентство.

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