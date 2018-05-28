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28.05.2018 03:54
Рубрика: В мире

Президент Армении подарил принцу Чарльзу сад

Президент Армении подарил принцу Чарльзу небольшой сад. Об этом сообщает РИА Новости. По словам Армена Саркисяна, представитель британского королевского двора - большой друг Армении, долгие годы помогает проекту "Ереван - любовь моя".

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"Единственное, что помимо дружбы представляет материальную ценность - это небольшой сад, принадлежавший моей семьей, моим сыновьям и его сыновьям, который я ему подарил", - подчеркнул политик, отказавшись назвать место, где находится земельный участок.

Добавим, что сейчас в Армении гостит британский певец и композитор Элтон Джон, которого пригласил Армен Саркисян. В воскресенье музыкант принял участие в благотворительной акции, в рамках которой посетил реабилитационный центр "Айк и Эльза Титизян" и раздал детям слуховые аппараты.

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