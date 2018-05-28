Путин подписал указ об обновленном составе Совбеза

В состав Совета безопасности РФ вошел новый глава МЧС Евгений Зиничев. Соответствующий указ подписал президент Владимир Путин. Текст документа размещен на официальном портале правовой информации.

"Включить в состав Совета безопасности Российской Федерации в качестве члена этого Совета Зиничева Евгения Николаевича - министра Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий", - гласит указ.

В этом же документе прописано, что из состава Совбеза исключается прежний министр Владимир Пучков, а также Алексей Гордеев, который стал вице-премьером по вопросам сельского хозяйства.

Указ вступает в силу со дня его подписания главой государства.