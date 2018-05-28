Под Ярославлем мужчина избил соседа за шумный ремонт

Житель Рыбинска покалечил соседа за шумный ремонт входной двери.

Следственное управление МУ МВД России "Рыбинское" возбудило уголовное дело по части 2 статьи 111 УК РФ (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью).

- Обратившийся в полицию мужчина рассказал, что ремонтировал входную дверь в квартиру, - пояснила официальный представитель регионального УМВД Марина Кокуева. - В результате у него возник конфликт с соседом, которому помешал шум от ремонтных работ. Сосед ударил заявителя, причинив ему тяжкие телесные повреждения.

Полковник Кокуева уточнила, что у мужчины была серьезная травма головы, и он проходил лечение в стационаре.

34-летний подозреваемый в нанесении побоев задержан. В полиции рассказали, что он уже признался в содеянном.