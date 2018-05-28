28 мая 1928 года, ровно 90 лет назад, конгресс Международной федерации футбола принял решение о проведении нового турнира - чемпионата мира. Первый из них состоялся в 1930 году в Уругвае. Тот, что начнется в России 14 июня, - 21-й по счету. К нему тульский дизайнер Алексей Белоус и создает уникальные плакаты.

Он делает это ярко. Пройти и не обратить внимания не получится. Каждый день Алексей старается представить по одному новому постеру. К старту чемпионата у каждой из 32 сборных появится свой.

Еще Белоус придумал плакаты в едином стиле для городов, где сборные проведут матчи. У каждого города есть официальные изображения и Алексей тут не на что не претендует - просто ему интересно делать это для себя и для друзей.

Но теперь аудитория увеличится. На творчество Белоуса обратил внимание журналист Юрий Дудь. После этого Алексей написал в соцсети, где и публикует свои работы, что "проснулся знаменитым".

- По образованию я учитель иностранных языков, - сказал Алексей уже корреспонденту "Родины". - Специального образования в области дизайна у меня нет, всему учился и учусь сам.

Вообще Алексей уже рисовал постеры к чемпионату мира - в 2010 году. Он говорит, что "это были ужасные картинки, сделанные в программе Пэйнт". Но многим, тем не менее, понравилось, и Белоус решил продолжать. Увлечение дизайном стало еще и профессией. Увлечение футболом и тем, что вокруг игры только помогло:

- Мне всегда важно, что происходит вне футбольного поля и как игра влияет на людей. Чемпионат мира - это когда у целой страны появляется национальная идея как минимум на 90 минут. Поэтому турниры сборных так воодушевляют на подобные проекты.

Алексей говорит, что перед тем, как делать постер, сначала изучает информацию о стране - историю, культуру, футбольное наследие.

Каждый плакат Белоуса выполнен в особом стиле. Например, постер, посвященный сборной Египта, - это комикс, на котором (или в котором) изображен главный герой Фараонов (так называют египетскую сборную) - Мохаммед Салах.

- Для египтян это реально икона и супергерой: он не просто добивается серьезных успехов на самом высоком уровне, но и помогает простым жителям страны, - объясняет свой выбор Алексей. - Что касается Испании, например, то я вдохновился постером к чемпионату мира 1982 года, который сделал испанский художник-абстракционист Жоан Миро. Через него я пришел к кубизму и решил в этой манере изобразить момент гола, сделавшего испанцев чемпионами мира восемь лет назад.

Белоусу больше всего нравится творчество Эрика Булатова, который считается одним из лучших русских художников современности и одним из основоположников такого направления, как соц-арт: "Прежде всего, это сочетание графики с классической живописью. Для меня, как для дизайнера, который много внимания уделяет типографике, это образцовая работа с текстом".

У чемпионата мира в России есть и официальный постер, утвержденный Международной ассоциацией футбола, - на нем изображен Лев Яшин, легендарный советский футболист, единственный вратарь в истории мирового футбола, получивший самый престижный индивидуальный приз "Золотой мяч".

- Был очень удивлен, что Льва Яшина изобразили на плакате, - признается Алексей. - Если не ошибаюсь, это первый случай, когда на официальном постере к чемпионату мира конкретная личность.

Кстати, беседа с вдовой Льва Ивановича Валентиной Тимофеевной Яшиной выйдет в июньском номере "Родины" и в ближайшее время на сайте rodina.rg.ru.

Белоус болеет за тульский "Арсенал". Говорит, что поддерживает команду с тех пор, когда она выступала в любительской лиге. Объясняет, что это романтично - переживать за клуб из своего города вне зависимости от того, на каком уровне он играет.

Алексей ездил на матчи в другие города, вел фан-сообщества в соцсетях, рисовал афиши, помогал в производстве атрибутики и сувенирки. За "Арсенал" болеет и сейчас, но на игры ходит не так часто:

- В том числе и потому, что пропала романтика. Раньше "Арсенал" действительно воспринимался как своя команда, но с приходом больших денег интерес к нему у меня немного угас.

На матчи чемпионата мира Белоус не попадет. Подавал заявку на билеты, но ему не досталось ничего. А атмосферу чемпионата он делает красочнее без посещения стадионов и даже городов, где пройдут игры. Постер, посвященный сборной России, представит в последний момент - накануне матча-открытия Россия - Саудовская Аравия.

- Будет масштабно! - обещает Алексей.

P.S. А завтра, во вторник, Алексей Белоус представит очередной свой постер сначала на сайте "Родины", а затем в своих соцсетях. Следите за нашими обновлениями! И за творчеством Алексея, конечно.