В Якутске избили блогершу с самыми большими бровями

В Якутске полиция начала процессуальную проверку по факту причинения телесных повреждений блогерше Анжелике Протодьяконовой, известной своими огромными бровями. Об этом со ссылкой на свой источник в республиканском УМВД сообщает РИА Новости.

Телефонное сообщение от 21-летней жительницы Якутска поступило в дежурную часть межмуниципального управления МВД России "Якутское" 28 мая около 06.30 утра (00.30 по московскому времени). Звонившая заявила, что в одной из квартир по улице Хабарова ей были нанесены телесные повреждения.

Потерпевшей оказалась блогерша Анжелика Протодьяконова, прославившаяся своими широкими бровями. Для выяснения обстоятельств в отдел полиции доставили не только ее, но и находившегося вместе с ней в квартире молодого человека.

Есть подозрение, что именно он избил приятельницу. О степени тяжести травм пока не сообщается. Заявление зарегистрировано, проводится процессуальная проверка.