В московском метро женщина попала под поезд и выжила

Пассажирка московского метро утром в понедельник попала под поезд и осталась жива.

Как сообщил корреспонденту "РГ" начальник пресс-службы УВД на метрополитене Алексей Мышляев, инцидент произошел на "Домодедовской" в 8:48. Женщину быстро подняли на платформу. Прибывшие медики "скорой помощи" диагностировали травму головы и перелом ребер. Пострадавшую доставили в ГКБ имени В. Буянова.

Движение на линии после инцидента восстановили в 9:07. Полицейские намерены изучить записи видеокамер на станции. Однако все очевидцы ЧП сообщили, что женщину никто не толкал.