В Москве на ребенка в детском саду упал шкаф

В одном из частных детсадов Москвы шкаф упал на 4-летнюю девочку. За жизнь ребенка борются врачи, состояние пациентки оценивается как тяжелое.

Как сообщили в пресс-службе ГСУ СК столицы, инцидент произошел в одном из заведений на западе мегаполиса. Все случилось практически мгновенно. Один из воспитанников в раздевалке потянулся за курткой, но в этот момент двери шкафчика оборвались. Массивная конструкция рухнула на 4-летнюю девочку. Ее немедленно отвезли в больницу.

По этому факту возбуждено уголовное дело по статье 238 УК РФ - "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности". Обвинение предъявлено 39-летней женщине - это учредитель и одновременно директор детского сада. По версии следствия, она не проследила за тем, чтобы оборудование было закреплено. Подследственная признала вину.