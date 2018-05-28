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28.05.2018 16:09
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Москве на ребенка в детском саду упал шкаф

Текст: Сергей Бабкин

В одном из частных детсадов Москвы шкаф упал на 4-летнюю девочку. За жизнь ребенка борются врачи, состояние пациентки оценивается как тяжелое.

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Как сообщили в пресс-службе ГСУ СК столицы, инцидент произошел в одном из заведений на западе мегаполиса. Все случилось практически мгновенно. Один из воспитанников в раздевалке потянулся за курткой, но в этот момент двери шкафчика оборвались. Массивная конструкция рухнула на 4-летнюю девочку. Ее немедленно отвезли в больницу.

По этому факту возбуждено уголовное дело по статье 238 УК РФ - "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности". Обвинение предъявлено 39-летней женщине - это учредитель и одновременно директор детского сада. По версии следствия, она не проследила за тем, чтобы оборудование было закреплено. Подследственная признала вину.

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