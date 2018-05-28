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28.05.2018 21:23
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Москве встретятся лучшие хирурги мира

Текст: Любовь Проценко
29 мая в столице откроется двухдневный VII Конгресс московских хирургов "Хирургия столицы: инновации и практика". В ходе его ведущие российские и зарубежные специалисты обсудят наиболее актуальные вопросы современной неотложной хирургии, возможности диагностики, лечения и профилактики с учетом достижений фундаментальной науки.

В конгрессе  примут участие руководитель   департамента здравоохранения  Москвы Алексей Хрипун, президент Национальной медицинской палаты Леонид Рошаль, главный хирург Минздрава РФ Амиран Ревишвили, главный хирург Москвы Алексей Шабунин, президент Российского общества хирургов Игорь Затевахин, директор отделения общей хирургии клиники Шлезвиг-Гольштейн (Германия) Тобиас Кек, президент госпиталя Бундан Сеульского национального университета Джон Сан Хун и многие другие. 
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Впервые участники конгресса станут участниками  дискуссий в формате "за и против", в процессе которых два эксперта представят свои точки зрения на  актуальную проблему хирургии. Затем начнется открытое обсуждение поднятой темы  и интерактивное голосование участников конгресса.

Начнется конгресс с пленарных докладов главного хирурга Москвы Алексея Шабунина "Пути развития хирургической службы столицы" и президента госпиталя Бундан Сеульского национального университета Джон Сан Хуна "Хирургическая помощь в Южной Корее".

- VII Конгресс московских хирургов с международным участием станет крупнейшим научно-практическим форумом для столичного профессионального хирургического сообщества, - заявил  глава Депздрава   Москвы Алексей Хрипун. - Помимо интересных докладов и презентаций, в его рамках  можно будет пройти тестирование на получение статуса "Московский врач". Мы ожидаем в этом году беспрецедентно большое количество участников. 

Фото: Reuters
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Интерес к опыту московских хирургов вполне объясним: уровень хирургической помощи в столице за последние годы значительно вырос. Причем это касается как обеспечения медицинских организаций современнейшим оборудованием, так и повышения профессиональной квалификации врачей. Так, например, за последние два года почти все  хирурги столицы усовершенствовали свои практические навыки в Симуляционном центре Боткинской больницы, а доля лапароскопических операций приблизилась к 65 процентам, что соответствует уровню ведущих западных стран.

Конгресс проводится при поддержке а правительства Москвы департаментом здравоохранения города и Российским обществом хирургов и Московским обществом хирургов. Для участия в нем нужно пройти регистрацию на сайте moscow.surgery. Также можно будет пройти регистрацию на специальных стойках в дни работы Конгресса.

Участие в Конгрессе бесплатное, подчеркнули в пресс-службе департамента здравоохранения.

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