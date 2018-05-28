Данила Козловский снова приедет во Владивосток на съемки фильма

Российский актер Данила Козловский снова приедет во Владивосток, чтобы сняться в картине "Тигровая сопка", режиссером которой выступит его подруга и уроженка приморской столицы Ольга Зуева.

Как сообщает ТАСС, о грядущих во Владивостоке съемках стало известно из ее видеообращения в министерстве культуры на защите проектов в области игрового кино, претендующих на получение субсидий из федерального бюджета.

Как пояснила Зуева, в ее планах "рассказать о людях со сложной судьбой" и их истории любви, основанной на "желании помочь". По сюжету главная героиня "страдает психическим расстройством, а герой только вышел из тюрьмы".

Съемки мелодрамы пройдут во Владивостоке. Бюджет картины - 60 миллионов рублей.

Представлены были и другие проекты, но какие из них получат поддержку, пока не определено.

Напомним, на съемки фильма во Владивосток Данила Козловский приезжал осенью 2016 года. Тогда он участвовал в криминальной драме "На районе", сценарий которой написала Ольга Зуева. Она же сыграла одну из главных ролей в картине "Тренер", где Козловский дебютировал в качестве режиссера.