В Хабаровском крае застройщика обвинили в присвоении 28 млн рублей

Следственное управление УМВД России по Хабаровскому краю возбудило уголовное дело по части 4 статьи 160 УК РФ против директора ООО "Тополек". Руководитель строительной организации обвиняется растрате денежных средств, вверенных ему дольщиками. Об этом сообщает пресс-служба краевой прокуратуры.

Обманутые граждане обратились с жалобами к прокурорам. Специалисты провели проверку и установили, что в мае 2015 года директор ООО взял у 14 дольщиков деньги на строительство многоквартирного дома в селе Тополево. Общая сумма составила 28 миллионов 400 тысяч рублей. Объект застройщик обязался сдать до 30 июня.

Разрешение на строительство было получено, рабочие начали возводить дом. Однако, внезапно, еще на стадии закладки фундамента, строительство приостановили в связи с отсутствием денежных средств. Попытки возобновить работы не предпринимались вплоть до 22 мая, когда истек срок разрешения на строительство.

- До настоящего времени, несмотря на условия договоров и установленные разрешительной документацией сроки, обязательства перед дольщиками ООО "Тополек" не исполнены. Жилой дом не построен и в эксплуатацию не введен, строительство объекта прекращено. При этом часть переданных руководителю организации денежных средств израсходована по нецелевому назначению, - комментируют ситуацию в прокуратуре.

В ведомстве также сообщили, что взяли на контроль расследование уголовного дела.