В Приморье обнаружен разбившийся в 1945 году советский истребитель

Как написал в социальных сетях руководитель поискового объединения Ярослав Ливанский, прежде чем приступить к поиску истребителя, волонтерам пришлось проделать 500-километровый путь по тайге в Ольгинский район Приморья.
"Поиск упавшего самолета осложнялся отсутствием дорог в этом районе и лесными пожарами. В начале добрались до морского поселка Ольга, заем пересели на катер, который предоставил глава Ольгинского поселения Дмитрий Рудюк. Около получаса шли морем. Еще два часа пешком вдоль реки Мраморной, неся на себе бивачное снаряжение, и место гибели лейтенанта Степана Голика найдено", - написал он.
На месте авиакатастрофы поисковики обнаружили запасные части самолета ЛаГГ-3 с бортовым номером №7147. Хорошо сохранились части мотора М-105ПФ №345-1926 и другие фрагменты вооружения истребителя. С их помощью было точно установлено, что в данном месте потерпел крушение именно самолет Степана Голика, выполнявшего 28 июня 1945 года учебный бой. Летчик погиб и его тело с документами было эвакуировано поисковой партией 31-го истребительного авиаполка ВВС Тихоокеанского флота, а истребитель остался лежать в лесу.
На месте катастрофы ЛаГГа были собраны все фрагменты истребителя и личные вещи пилота. Среди обломков кабины на глубине около метра обнаружился фрагмент расчески, а также парашютные пряжки и часть подошвы ботинка. Впервые поисковики применили в практике полную выкладку всех собранных частей самолета.
Справка "РГ"
Самолет ЛаГГ-3 - одноместный одномоторный поршневой истребитель-моноплан, стоявший на вооружении советских ВВС РККА во время Второй Мировой войны. Наиболее эффективно проявили себя ЛаГГ-3 в подразделениях ПВО при отражении в 1941 году массированных налетов фашистской авиации на Москву. Знаменитый летчик-истребитель, Герой Советского Союза Георгий Костылев успешно воевал на ЛаГГ-3, и с 1941 по 1943 года сбил 30 немецких и финских самолетов. Закончили войну ЛаГГ-3 на Дальнем Востоке, где применялись в ходе боевых действиях против Японии. С 1941 по 1944 годы выпущено 6528 самолетов ЛаГГ-3.
Приморские поисковики увековечили память ещё одного лётчика-истребителя ВВС Тихоокеанского флота. Чтобы добраться к месту падения истребителя ЛаГГ-3 в Ольгинском районе и разыскать его, участникам Поискового объединения "АвиаПоиск" Приморского отделения "Поискового движения России", пришлось проделать более, чем 500-километровый путь в одну сторону. Поиск упавшего самолёта осложнялся отсутствием дорог в этом районе и лесными пожарами. Но ребята из "АвиаПоиска" твёрдо решили найти его и почтить память лётчика. Для этого, вначале добрались до морского посёлка Ольга, заем пересели на катер, который предоставил глава Ольгинского поселения Дмитрий Рудюк. Около получаса шли морем. На берегу стоял сильный запах гари. лесные пожары бушевали здесь ещё буквально вчера - местами еще дымились деревья и плясали редкие язычки огня. Еще два часа пешком вдоль реки Мраморной, неся на себе бивачное снаряжение, и место гибели лейтенанта Степана Голика найдено! Теперь предстояла полевая работа. А разбросанные искорёженные обломки крылатой машины и обгоревшие после пожаров земля и деревья как будто уносили в то трагическое летнее утро 1945 года. Мотор истребителя ровно гудел на высоких оборотах. Первые лучи яркого приморского солнца блеснули на фонаре кабины. Оно ещё только взошло над водной гладью Японского моря и начинало медленно красить зелёные сопки яркими красками. Было 6 часов 30 минут 28 июня 1945 года. Две слётанные пары новых ЛаГГов самой последней 71-й серии выпуска, из 3-й эскадрильи 31-го истребительного авиаполка ВВС ТОФ, выполнив учебное задание по прикрытию отряда лёгких сил в море от нападения вероятного противника, возвращались на свой аэродром. В воздухе они были уже больше часа. Ведущим второй пары шёл лейтенант Степан Степанович Голик. При подходе к берегу, лётчик на высоте увеличил газ, своего ЛаГГ-3 №7147 с мотором М-105ПФ №345-1926, чтобы догнать ведущего четвёрки. И в этот момент, ровно в 6 часов 37 минут его истребитель резко перевернулся влево и перешёл в крутую спираль. Далее в комментариях ➡️