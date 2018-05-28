В Приморье обнаружен разбившийся в 1945 году советский истребитель

В Приморском крае волонтеры отряда "АвиаПоиск" обнаружили разбившийся в 1945 году советский истребитель ЛаГГ-3 лейтенанта Степана Голика. На месте катастрофы самолета морской авиации Тихоокеанского флота установлен памятный знак.

Как написал в социальных сетях руководитель поискового объединения Ярослав Ливанский, прежде чем приступить к поиску истребителя, волонтерам пришлось проделать 500-километровый путь по тайге в Ольгинский район Приморья.

"Поиск упавшего самолета осложнялся отсутствием дорог в этом районе и лесными пожарами. В начале добрались до морского поселка Ольга, заем пересели на катер, который предоставил глава Ольгинского поселения Дмитрий Рудюк. Около получаса шли морем. Еще два часа пешком вдоль реки Мраморной, неся на себе бивачное снаряжение, и место гибели лейтенанта Степана Голика найдено", - написал он.

На месте авиакатастрофы поисковики обнаружили запасные части самолета ЛаГГ-3 с бортовым номером №7147. Хорошо сохранились части мотора М-105ПФ №345-1926 и другие фрагменты вооружения истребителя. С их помощью было точно установлено, что в данном месте потерпел крушение именно самолет Степана Голика, выполнявшего 28 июня 1945 года учебный бой. Летчик погиб и его тело с документами было эвакуировано поисковой партией 31-го истребительного авиаполка ВВС Тихоокеанского флота, а истребитель остался лежать в лесу.

На месте катастрофы ЛаГГа были собраны все фрагменты истребителя и личные вещи пилота. Среди обломков кабины на глубине около метра обнаружился фрагмент расчески, а также парашютные пряжки и часть подошвы ботинка. Впервые поисковики применили в практике полную выкладку всех собранных частей самолета.

Справка "РГ"

Самолет ЛаГГ-3 - одноместный одномоторный поршневой истребитель-моноплан, стоявший на вооружении советских ВВС РККА во время Второй Мировой войны. Наиболее эффективно проявили себя ЛаГГ-3 в подразделениях ПВО при отражении в 1941 году массированных налетов фашистской авиации на Москву. Знаменитый летчик-истребитель, Герой Советского Союза Георгий Костылев успешно воевал на ЛаГГ-3, и с 1941 по 1943 года сбил 30 немецких и финских самолетов. Закончили войну ЛаГГ-3 на Дальнем Востоке, где применялись в ходе боевых действиях против Японии. С 1941 по 1944 годы выпущено 6528 самолетов ЛаГГ-3.