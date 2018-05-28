Вкладчикам хабаровского банка "Уссури" вернут деньги после 8 июня

Выплаты вкладчикам хабаровского банка "Уссури", у которого 25 мая Центробанк отозвал лицензию, начнутся с 8 июня. Об этом сообщается на сайте Агентства по страхованию вкладов.

Банк являлся участником системы обязательного страхования. Поэтому все его клиенты, в соответствии с Федеральным законом "О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации", имеют право на получение компенсации.

"Страховое возмещение выплачивается вкладчику в размере 100 процентов суммы всех его счетов (вкладов) в банке, в том числе открытых для осуществления предпринимательской деятельности, но не более 1,4 миллиона рублей в совокупности. Сумма, не компенсированная страховкой, будет погашаться в ходе ликвидации банка в составе требований кредиторов первой очереди", - говорится в сообщении.

О том, когда, где и как можно будет получить страховое возмещение, Агентство обещает сообщить дополнительно на своем сайте и в местных СМИ.

Вкладчики могут подавать заявления на выплаты в течение всего периода ликвидации "Уссури". Для максимально быстрого их рассмотрения Агентство собирается использовать банки-агенты, отобранные на конкурсной основе не позднее 31 мая.