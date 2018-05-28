В Башкирии сорвавшегося с тарзанки мальчика унесло течением

В Туймазинском районе на реке Усень 10-летнего мальчика унесло течением. По данному факту Следственный комитет РБ начал проверку.

- Предварительно установлено, что двое детей катались на тарзанке, один из мальчиков сорвался вниз, и его унесло течением. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего, организованы поиски малолетнего, - рассказали в пресс-службе следственного комитета РБ.

По результатам проверки будет принято соответствующее процессуальное решение. Семья, в которой воспитывался ребенок, характеризуется положительно.

