В Саратове лошадь на ипподроме травмировала студентку

17-летняя жительница Саратова получила серьезную травму во время ухода за лошадьми на ипподроме.

Как рассказали в пресс-службе областного управления СК РФ, несчастный случай произошел вечером 26 мая, когда девушка помогала конюхам ухаживать за животными. Одна из лошадей вышла из загона, наездница попыталась ее вернуть. В это время поводья лошади обмотались вокруг ноги девушки, животное побежало и потащило ее за собой.

С травмой ноги студентку госпитализировали в больницу, где ей сделали операцию.

- Сейчас выясняются обстоятельства случившегося, устанавливаются ответственные за контроль по соблюдению техники безопасности на ипподроме, - уточнила старший помощник руководителя СУ СК по региону Екатерина Котлова.