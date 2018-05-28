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28.05.2018 02:35
Проект: В регионах

"Ростелеком" предложил новые формы сотрудничества сибирским регионам

"Ростелеком" в Сибири предложил регионам различные модели финансового взаимодействия по созданию систем весогабаритного контроля (ВГК). Об опыте внедрения и реализации своих проектов представители компании рассказали на VII Международном Сибирском транспортном форуме и выставке транспортно-логистических услуг, коммерческого транспорта и спецтехники TransSiberia/Translogisca 2018, которые проходили в новосибирском Экспоцентре.
Фото: МРФ "Сибирь" ПАО "Ростелеком" Фото: МРФ "Сибирь" ПАО "Ростелеком"
Фото: МРФ "Сибирь" ПАО "Ростелеком"

"Ростелеком" реализует свои проекты, созданные в партнерстве с российскими и зарубежными разработчиками систем весогабаритного контроля, в семи российских регионах, включая Алтайский край. Это первая территория в Сибири, где провайдер цифровых услуг и решений организовал уже два пункта весового контроля. Стационарный комплекс фиксирует нарушения ПДД тяжеловесными и крупногабаритными транспортными средствами на дороге "Алтай-Кузбасс", динамический пункт взвешивает большегрузы на трассе "Барнаул - Камень-на-Оби".

Внедряя системы ВГК в этих субъектах федерации, "Ростелеком" не ограничивается техническими решениями: проектированием, созданием, поставкой необходимого оборудования и вводом в эксплуатацию. Компания применяет различные модели финансового взаимодействия при реализации проектов, используя также государственно-частное партнерство.

Например, в Астраханской области региональная система обеспечения безопасности на дорогах создана за счет средств "Ростелекома" на условиях концессионного соглашения. Проект предусматривает в том числе создание пяти комплексов весогабаритного контроля. При такой форме сотрудничества объекты переходят в собственность заказчика сразу после завершения строительства и сдачи в эксплуатацию, а срок возмещения расходов концессионеру может составлять от 7 до 12 лет.

В Калининградской области "Ростелеком" выиграл конкурс на заключение договора лизинга на девять автоматических пунктов ВГК со сроком договора до конца 2019 года. В Нижегородской области компания успешно реализует проект по проектированию, созданию и техническому обслуживанию шести комплексов весогабаритного контроля на условиях аренды с правом выкупа.

"Комплексная система ВГК решает задачи по увеличению срока службы дорожного покрытия и поддержанию эксплуатационных характеристик автомобильных дорог, что очень важно для регионов, - отметил вице-президент - директор МРФ "Сибирь" ПАО "Ростелеком" Николай Зенин. - Поэтому мы готовы всячески содействовать субъектам федерации по направлениям развития весогабаритного контроля, а также фото-видеофиксации правонарушений и создания системы автоматизированного управления дорожным движением, начиная от проектирования и заканчивая проработкой финансовой модели реализации".

Компания уже нескольких лет использует механизмы государственно-частного партнерства (ГЧП) при внедрении решений в области общественной безопасности. Один из первых таких контрактов заключен в Сибири. Правительство Забайкальского края подписало с компанией концессионное соглашение о создании автоматизированной системы видеоконтроля дорожной ситуации, которая успешно работает с 2015 года. Сегодня при участии "Ростелекома", органов государственной власти и бизнес-сообщества успешно реализованы проекты в Омской, Томской, Кемеровской областях и других регионах.

 

Пресс-релиз предоставлен пресс-службой Новосибирского филиала ПАО "Ростелеком"

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