Транснефть - Западная Сибирь провела пожарно-тактическое учение на Омской ЛПДС

На Омской линейной производственно-диспетчерской станции Омского районного нефтепроводного управления (РНУ) (филиал АО "Транснефть - Западная Сибирь") состоялось пожарно-тактическое учение (ПТУ). Учение проводилось совместно с представителями Главного управления МЧС России по Омской области.

В рамках ПТУ персонал производственного объекта, а также сотрудники государственной противопожарной службы ФКУ "5 ОФПС ГПС по Омской области" отработали комплекс оперативных действий по тушению условного пожара в резервуарном парке Омской линейной производственно- диспетчерской станции (ЛПДС).

Главная задача проведения ПТУ - проверка готовности специалистов и руководителей Омского РНУ, персонала Омской ЛПДС, личного состава пожарно-спасательных частей (ПСЧ) государственной противопожарной службы, а также членов добровольно-пожарных дружин, к четкому взаимодействию и оперативному реагированию в условиях нештатных ситуаций. Кроме этого, были изучены тактические возможности как основной, так и специальной пожарной техники, выполнен анализ предложенных приемов и способов ликвидации возгораний на объектах повышенной категории опасности.

Согласно сценарию, в результате попадания молнии в кольцевой зазор резервуара вертикального стального с плавающей крышей №19 объемом 50 тыс. м. куб. (РВСПК -50000 №19) произошел "взрыв" с перекосом плавающей крыши и последующим возгоранием нефти. Стационарная система автоматического пожаротушения горящего резервуара не сработала. Система водяного охлаждения горящего резервуара и соседнего вышла из строя. После звукового оповещения о начавшемся пожаре была организована эвакуация персонала станции. На место условного возгорания прибыли пожарные расчеты 23 и 29 ПСЧ. Тушение пожара РВСПК-19 было проведено с использованием основной и специальной пожарной техники как непосредственно в слой нефти, так и сверху. Охлаждение емкостей производилось с применением передвижной техники.

. Фото: Пресс-служба АО "Транснефть - Западная Сибирь"

В пожарно-тактическом учении участвовали 33 сотрудника личного состава ПСЧ 23, ПСЧ - 29, было задействовано 5 единиц пожарной техники, в том числе автоцистерны пожарные, пожарная насосная станция, пеноподъемник. Руководство привлеченными силами и средствами осуществлялось в оперативном штабе тушения пожара. Комиссия, в состав которой входили представители Омского РНУ и территориального подразделения ГУ МЧС, в режиме реального времени проводили методические консультации с участниками ПТУ.

По итогам учения заместитель начальника управления организации пожаротушения и проведения аварийно-спасательных работ ГУ МЧС по Омской области Ринат Ханафеев отметил высокий уровень оснащенности Омской ЛПДС современной пожарной техникой, которая соответствует всем необходимым требованиям.

Перекачивающие станции АО "Транснефть - Западная Сибирь" принадлежат к категории взрывоопасных объектов, сообщил начальник отдела пожарной безопасности АО "Транснефть - Западная Сибирь" Роман Зюков. В целях обеспечения эффективной защиты производственных объектов реализуется комплекс организационно-технических мероприятий, направленных на модернизацию материально-технической базы и повышение уровня пожарной безопасности. Среди них - применение современных средств обнаружения и оповещения о возможных возгораниях; комплектация объектов специальной усовершенствованной пожарной техникой и пожаро-техническим вооружением. Также в зоне повышенного внимания - реконструкция и строительство автоматических систем пожаротушения.

Пресс-релиз предоставлен пресс-службой АО "Транснефть - Западная Сибирь"