В Кузбассе ввели новую должность после пожара в ТРЦ "Зимняя вишня"

Общественная должность уполномоченного по делам родственников погибших и пострадавших при пожаре в ТРЦ "Зимняя вишня" введена в Кемеровской области.

Об этом сегодня на брифинге по итогам Петербургского международного экономического форума-2018 сообщил представителям СМИ временно исполняющий обязанности губернатора Кемеровской области Сергей Цивилев. Он подчеркнул, что назначенная на должность Людмила Маслеева, бывший директор детской спортивной школы по настольному теннису, уже приступила к выполнению своих обязанностей. Она работает на общественных началах и не является сотрудником администрации. Уже на прошлой неделе Маслеева присутствовала на встрече руководителя региона с родственниками погибших.

- Я ее представил всем, и всем был передан ее номер телефона, - сообщил Цивилев. - Теперь родственники общаются с Людмилой Николаевной напрямую. Это не отменяет общения со всеми нами, специалистами администрации, но теперь у всех появился еще один дополнительный канал. В свою очередь, она имеет прямой доступ ко мне. Поэтому если вдруг по каким-то причинам возникнут сложности, она имеет возможность эти сложности донести до меня в любую минуту.

Врио губернатора также добавил, что и остальные сотрудники администрации делают все, чтобы облегчить ситуацию родственникам погибших и пострадавших.

- Мы назначили уполномоченного не потому, что мы кому-то не доверяем. Мы просто хотим, чтобы у всех был один канал. Потому что на первом этапе, когда нужно было срочно снимать напряжение, было за родственниками закреплено много сотрудников. Это и психологи, и социальные работники, и медики. В острый период требовалась работа целой группы специалистов. И теперь, когда этот острый период потихоньку уходит, мы вводим должность одного ответственного, чтобы не было никакой путаницы во взаимоотношениях. Людмила Николаевна родилась и всю жизнь прожила в Кемерове. И всю жизнь провела в работе с детьми.

Пожар в "Зимней вишне", произошедший 25 марта, унес жизни 60 человек, большинство которых - дети.