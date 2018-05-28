В Кузбассе ввели новую должность после пожара в ТРЦ "Зимняя вишня"

Новости

Как Сергей Шнуров творчески прокомментировал свой развод 10:12
В московском метро женщина попала под поезд и выжила 10:07
В Токио положительно оценили встречу Абэ с Путиным 09:59
Фото: Матильда прокомментировала свой развод с Сергеем Шнуровым 09:51
Свердловчане накопили долгов на 42 миллиарда рублей 09:48
На тушение пожара в приморском нацпарке ушло пять дней 09:47
МВФ отказался идти на уступки Украине 09:46
В Минске удовлетворены ходом переговоров по вступлению в ВТО 09:43
Путин поздравил пограничников с профессиональным праздником 09:41
Посольство РФ обвинило британские СМИ в распространении фейка 09:37
Канцлер Австрии заявил о ненадежности США 09:22
Сбой в движении поездов произошел на Замоскворецкой линии метро 09:20
В ДТП с автобусом и маршруткой в Омске пострадали пять человек 09:14
Ученые России и Австрии разработают вакцину от аллергии на кошек 09:14
В Якутии начнут перечислять выплаты пострадавшим от паводка 09:11
В России стартовал основной этап ЕГЭ 09:09
Под Тверью выбежавший на рельсы лось задержал 10 поездов 09:00
Данила Козловский снова приедет во Владивосток на съемки фильма 08:59
Сотрудники СКР могут войти в состав комиссий, проверяющих здания школ 08:56
В Якутии произошел пожар на алмазодобывающем предприятии 08:38
Трамп заявил о "блестящем потенциале" КНДР 08:35
В Приморье кошка взяла на воспитание рысенка 08:31
Глава МИД Мозамбик рассказал о планах на российское оружие 08:20
В Красноярском крае на Ангаре затонул теплоход 08:02
В Японии отметили результативность встречи Абэ и Путина 07:58
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как съездить в отпуск на деньги своего работодателя
Как съездить в отпуск на деньги своего работодателя
Что не пропустить по ТВ на неделе с 28 мая по 3 июня
Что не пропустить по ТВ на неделе с 28 мая по 3 июня
Проверьте себя: Сможете ли вы сдать ЕГЭ
Проверьте себя: Сможете ли вы сдать ЕГЭ
28.05.2018 09:44
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

В Кузбассе ввели новую должность после пожара в ТРЦ "Зимняя вишня"

Текст: Юлия Потапова (Кемерово)
Общественная должность уполномоченного по делам родственников погибших и пострадавших при пожаре в ТРЦ "Зимняя вишня" введена в Кемеровской области.

Об этом сегодня на брифинге по итогам Петербургского международного экономического форума-2018 сообщил представителям СМИ временно исполняющий обязанности губернатора Кемеровской области Сергей Цивилев. Он подчеркнул, что назначенная на должность Людмила Маслеева, бывший директор детской спортивной школы по настольному теннису, уже приступила к выполнению своих обязанностей. Она работает  на общественных началах и не является сотрудником администрации. Уже на прошлой неделе Маслеева присутствовала на встрече руководителя региона с родственниками погибших.

Фото: ГУ МЧС по Алтайскому краю
В Барнауле из-за пожара эвакуировали торговый центр

- Я ее представил всем, и всем был передан ее номер телефона, - сообщил Цивилев. - Теперь родственники общаются с Людмилой Николаевной напрямую. Это не отменяет общения со всеми нами, специалистами администрации, но теперь у всех появился еще один дополнительный канал. В свою очередь, она имеет прямой доступ ко мне. Поэтому если вдруг по каким-то причинам возникнут сложности, она имеет возможность эти сложности донести до меня в любую минуту.

Врио губернатора также добавил, что и остальные сотрудники администрации делают все, чтобы облегчить ситуацию родственникам погибших и пострадавших.

- Мы назначили уполномоченного не потому, что мы кому-то не доверяем. Мы просто хотим, чтобы у всех был один канал. Потому что на первом этапе, когда нужно было срочно снимать напряжение, было за родственниками закреплено много сотрудников. Это и психологи, и социальные работники, и медики. В острый период требовалась работа целой группы специалистов. И теперь, когда этот острый период потихоньку уходит, мы вводим должность одного ответственного, чтобы не было никакой путаницы во взаимоотношениях. Людмила Николаевна родилась и всю жизнь прожила в Кемерове. И всю жизнь провела в работе с детьми.

Пожар в "Зимней вишне", произошедший 25 марта, унес жизни 60 человек, большинство которых - дети.

Главное сегодня

Посольство РФ обвинило британские СМИ в распространении фейка
Канцлер Австрии заявил о ненадежности США
Пушков раскрыл интригу предстоящей встречи Трампа и Ким Чен Ына
СМИ: Польша готова оплатить постоянную военную базу США
ВДВ РФ получили более 3,5 тысячи комплектов экипировки "Ратник"