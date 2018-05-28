В ДТП с автобусом и маршруткой в Омске пострадали пять человек

Пять человек, в том числе 12-летняя девочка, получили травмы при столкновении пассажирских автобуса ПАЗ и микроавтобуса Ford Transit в Омске.

Как рассказали "РГ" в пресс-службе регионального УМВД, авария произошла около 08.00 по местному времени на улице 1-й Красной звезды.

В маршрутке №346, которой управлял 42-летний водитель, было десять пассажиров. Половина из них пострадали. ПАЗ ехал пустым.

По предварительным данным, виновником инцидента стал 60-летний водитель ПАЗа. Двигаясь по улице Кутузова, он не пропустил иномарку, имевшую преимущество на дороге.

На место в срочном порядке выехала следственно-оперативная группа управления полиции и бригада скорой помощи. Обстоятельства и точные причины аварии выяснятся во время проверки.