Новгородскому музею вернут похищенные во время войны старинные книги

В Калининграде, в Музее истории города "Фридландские ворота", состоится VII заседание "Германо-российского библиотечного диалога", одним из ключевых событий которого станет церемония возвращения в Россию книг, вывезенных с территории Советского Союза во время Великой Отечественной войны.

Как сообщает пресс-служба Новгородского музея-заповедника, раритеты будут возвращены туда, откуда фашисты их похитили - в Великий Новгород. Их примет участник диалога, генеральный директор музея Наталья Григорьева. Немецкие коллеги передадут ей семь книг XVIII века, самой ранней из которых является Минея Служебная 1713 года.

Программа заседания охватывает широкий круг вопросов сотрудничества немецких и российский библиотек в деле сохранения книжного наследия двух стран. Особое внимание будет уделено вопросам использования современных цифровых технологий в деле восстановления и сохранения книжных собраний, имеющих историческое, научное и культурное значение. В мероприятиях встречи примут участие ведущие представители библиотек и музеев России и Германии.

Справка "РГ"

"Германо-российский библиотечный диалог" основан в 2009 году под эгидой Министерства культуры Российской Федерации, Культурного фонда земель (ФРГ) и фонда "Прусское культурное наследие" (ФРГ). Это постоянно действующая профессиональная площадка, объединяющая усилия специалистов двух стран по поиску, идентификации, сохранению, реставрации и введению в научный оборот информации о перемещенных в результате Второй мировой войны книжных фондов.