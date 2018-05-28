Петербуржцы своими силами организовали уборку озер

Около сорока мешков мусора собрали в эти выходные участники эко-квеста, организованного жителями северной части Петербурга в Озерках.

Озерки - одно из самых излюбленных мест пляжного отдыха для жителей северных районов города. В администрации Выборгского района считают, что на расположенных здесь Суздальских озерах регулярно отдыхают около ста тысяч человек.

В квесте приняли участие порядка сотни волонтеров, пятьдесят из которых были собственно игроками, поделенными на десять команд - в основном, дети и их родители. Каждая команда получила в свое распоряжение игровую "ферму", виртуальные обитатели которой нуждались в "корме". А купить его можно было только на игровые "деньги", которые выдавались лишь в обмен на мусор. То есть, чтобы победить, нужно было собрать как можно больше мусора, разбросанного на берегах Верхнего Суздальского озера.

Победители получили билеты в веревочный парк, на спектакли театра "Визави" (артисты которого бесплатно выступали во время игры) и вкусные призы. Принять участие в игровом субботнике мог любой желающий по предварительной записи в социальной сети.

Руководитель организовавшего эко-квест общественного движения "Наследие" Сергей Горшенин намерен и в дальнейшем проводить такие игровые субботники, чтобы вместе с горожанами очищать территорию Озерков.