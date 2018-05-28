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28.05.2018,  
15:35
Текст: Татьяна Воробьева

Уральский авиаполк получил два истребителя Су-34

Два истребителя-бомбардировщика Су-34 получил по гособоронзаказу авиационный полк, дислоцированный на Южном Урале.

Как сообщили в пресс-службе Центрального военного округа, сейчас самолеты находятся в Липецком центре боевого применения фронтовой авиации. Здесь экипажи пройдут летную практику, в том числе - отработают элементы высшего пилотажа, а инженеры подготовятся к технической эксплуатации нового типа самолетов.

Фото: Михаил Воскресенский/РИА Новости
Бомбардировщикам Су-34 добавили возможностей

Напомним, в этом году на вооружение челябинского авиаполка уже поступили первые шесть истребителей-бомбардировщиков.

Су-34 поражает наземные и воздушные цели, эффективен в любое время суток и при любой погоде. Самолет укомплектован управляемым вооружением класса "воздух-поверхность" и "воздух-воздух" большой дальности. Так же Су-34 оснащен высокоинтеллектуальной системой радиолокационного противодействия и обороны.

"Дальность полета Су-34 - до четырех тысяч километров, максимальная скорость - до 1 900 километров в час, боевая нагрузка - до восьми тонн. Уровень шума от Су-34 в два раза меньше в сравнении с самолетами более ранних модификаций", - пояснили в ЦВО.

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гособоронзаказ
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