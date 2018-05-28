На Урале автобус с детьми столкнулся с грузовиком

В Свердловской области автобус, перевозивший детей, столкнулся на трассе с грузовиком.

Как сообщил агентству РИА Новости пресс-секретарь регионального главка МВД Валерий Горелых, автобус вез организованную группу из тридцати детей в Нижнюю Салду. Они возвращались после выходного дня, который провели в батутном парке в Екатеринбурге. Несовершеннолетних сопровождали трое взрослых.

ДТП случилось в 17.50 по местному времени. Водитель автобуса в районе четырнадцатого километра южного подъезда к Нижнему Тагилу не справился с управлением и столкнулся с едущим впереди грузовиком марки Scania.

К счастью, рассказал официальный представитель полиции области, никто в результате происшествия не пострадал. Детей доставили домой другим автобусом.

По факту аварии проводится проверка