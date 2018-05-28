Ямальские энергетики подготовились к ЕГЭ

В дни проведения государственной итоговой аттестации и единого государственного экзамена, с 28 мая по 3 июля, в АО "Ямалкоммунэнерго" приостановлены все планово-предупредительные ремонтные работы на обслуживаемых компанией объектах электроснабжения, находящихся в непосредственной близости от учебных заведений.

Энергетики приняли меры по недопущению отключений сети. Так, специалисты филиалов и дочерних предприятий во всех муниципалитетах Ямала в зоне ответственности компании провели осмотры трансформаторных подстанций, резервных дизель-генераторов и воздушных линий электропередач, от которых запитаны образовательные учреждения, а также проведен инструктаж дежурных выездных бригад компании.

"В целях бесперебойного поддержания процесса видеофиксации при проведении ЕГЭ, перед энергетиками поставлена задача по недопущению обесточивания и отключения учебных заведений, расположенных в зоне обслуживания компании. Замечу, что на территории многих муниципальных образований округа характерны сезонные неблагоприятные погодные условия, которые увеличивают риски возникновения технологических нарушений на объектах электросетевого хозяйства. В таких случаях в компании применяются регламенты действий для оперативного персонала" - поясняет начальник единой оперативно-диспетчерской службы АО "Ямалкоммунэнерго" Семен Никифоров.

В текущем году сдать государственную итоговую аттестацию предстоит почти 10 тысячам ямальских выпускников - это учащиеся 9 и 11 классов. Прием государственных экзаменов на территории округа будет проводиться в 49 учебных заведениях, из них более половины - в зоне ответственности филиалов и дочерних предприятий "Ямалкоммунэнерго".



Сайт компании www.yamalkomenergo.ru

Пресс-релиз предоставлен пресс-службой АО "Ямалкоммунэнерго".