Ямальские энергетики подготовились к ЕГЭ

Новости

Минпрос: Более 10 процентов школьников учатся во вторую смену 14:56
Путин назначил мэра Якутска врио главы Якутии 14:52
В Лондоне впервые показали редкий римский саркофаг 14:49
МИД РФ сообщил о встрече Лаврова с президентом Беларуси 14:45
На экс-мэра Арзамаса завели уголовное дело 14:36
Стартовало производство нового внедорожника Suzuki Jimny 14:26
В Якутске избили блогершу с самыми большими бровями 14:25
Новгородскому музею вернут похищенные во время войны старинные книги 14:23
В Донецке сообщили о ликвидации диверсионных групп ВСУ 14:22
Под Волгоградом подросток упал с высоты, убегая из дома по простыням 14:18
Романа Курцына наградили за роль в фильме "Крым" 14:16
США аннулировали визу ООН главе международного комитета Совфеда 14:15
Сергей Цыб стал первым замминистра промышленности и торговли 14:13
В Москве обсудят будущее пенсионной системы 14:13
В Ростовской области пробки парализовали движение на трассе М-4 "Дон" 14:08
В Египте у храма богини Хатхор найдены неизвестные надписи 14:08
Леонид Горнин стал первым замминистра финансов 14:04
Президент Италии назначил на должность премьера Карло Коттарелли 14:04
В Саратове лошадь на ипподроме травмировала студентку 13:55
Под Красноярском ребенок погиб от удара током 13:47
Известный виолончелист сыграл Queen на судне посреди Онежского озера 13:47
В Заполярье чиновники впервые написали краеведческий диктант 13:45
ФСБ Крыма оценила риск проникновения диверсантов на полуостров 13:42
Дэдпул побил в российском прокате Хана Соло и Сергея Лукьяненко 13:42
Бразильцы получат рекордные премиальные в случае победы на ЧМ-2018 13:27
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как съездить в отпуск на деньги своего работодателя
Как съездить в отпуск на деньги своего работодателя
Что не пропустить по ТВ на неделе с 28 мая по 3 июня
Что не пропустить по ТВ на неделе с 28 мая по 3 июня
Проверьте себя: Сможете ли вы сдать ЕГЭ
Проверьте себя: Сможете ли вы сдать ЕГЭ
28.05.2018 13:56
Проект: В регионах

Ямальские энергетики подготовились к ЕГЭ

В дни проведения государственной итоговой аттестации и единого государственного экзамена, с 28 мая по 3 июля, в АО "Ямалкоммунэнерго" приостановлены все планово-предупредительные ремонтные работы на обслуживаемых компанией объектах электроснабжения, находящихся в непосредственной близости от учебных заведений.

Энергетики приняли меры по недопущению отключений сети. Так, специалисты филиалов и дочерних предприятий во всех муниципалитетах Ямала в зоне ответственности компании провели осмотры трансформаторных подстанций, резервных дизель-генераторов и воздушных линий электропередач, от которых запитаны образовательные учреждения, а также проведен инструктаж дежурных выездных бригад компании.

"В целях бесперебойного поддержания процесса видеофиксации при проведении ЕГЭ, перед энергетиками поставлена задача по недопущению обесточивания и отключения учебных заведений, расположенных в зоне обслуживания компании. Замечу, что на территории многих муниципальных образований округа характерны сезонные неблагоприятные погодные условия, которые увеличивают риски возникновения технологических нарушений на объектах электросетевого хозяйства. В таких случаях в компании применяются регламенты действий для оперативного персонала" - поясняет начальник единой оперативно-диспетчерской службы АО "Ямалкоммунэнерго" Семен Никифоров.

В текущем году сдать государственную итоговую аттестацию предстоит почти 10 тысячам ямальских выпускников - это учащиеся 9 и 11 классов. Прием государственных экзаменов на территории округа будет проводиться в 49 учебных заведениях, из них более половины - в зоне ответственности филиалов и дочерних предприятий "Ямалкоммунэнерго".

Сайт компании www.yamalkomenergo.ru

 

Пресс-релиз предоставлен пресс-службой АО "Ямалкоммунэнерго".

Главное сегодня

Путин назначил мэра Якутска врио главы Якутии
Путин в видеообращении поздравил российских пограничников
Канцлер Австрии заявил о ненадежности США
Пушков раскрыл интригу предстоящей встречи Трампа и Ким Чен Ына
В ФСБ заявили о рисках проникновения в Крым украинских диверсантов