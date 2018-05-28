Житель Новоуральска погиб, спасая кошку

27-летний житель Новоуральска погиб, упав из окна своей квартиры на пятом этаже.

"На данный момент рассматривается, в том числе, версия несчастного случая: в квартире порядок, дверь закрыта изнутри, нет следов присутствия посторонних", - рассказал "РГ" и. о. руководителя СК России по Новоуральску Егор Порошин.

Как сообщает URA.RU, молодой человек пытался спасти свою кошку, которая вылезла на карниз и не смогла вернуться в дом.

В Следственном комитете Свердловской области подчеркнули: на момент осмотра места происшествия кошка была в квартире.

По факту случившегося ведется доследственная проверка. По ее результатам будет принято процессуальное решение.