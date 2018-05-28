60 лет назад Совет Министров СССР принял постановление об объединении сельскохозяйственной, промышленной и строительной выставок в Выставку достижений народного хозяйства. За это время сложен не один миф о главной выставке страны.

Чтобы развеять их или убедиться, что все правда, спецкор "Родины" съездил на ВДНХ и нашел там одного из старейших работников.

Евгений Лазарев - бывший замдиректора павильона "Космос и Машиностроение". Он работает здесь с 1967 года. Сейчас Лазарева можно найти в небольшом домике около Дома культуры - теперь он зампред профсоюзной организации ВДНХ...

Миф

Ракета "Восток" у павильона "Космос" всегда была в вертикальном положении, ее, вопреки информации, после установки не опускали.

Реальность

Нет, опускали. Днем ракета в вертикальном положении, а на ночь, когда выставка закрывалась, в горизонтальном. Так было, пока не разработали специальные крепления.

Был случай. Как-то в облачную погоду экскурсионная группа осматривала ракету. И кто-то спросил работника выставки, почему не видно Останкинской телебашни - ее только недавно построили недалеко от ВДНХ. Рабочий ответил: "Так ее еще не подняли!"

Миф

Огромные грузовики БелАЗы на ВДНХ доставляли в разобранном виде и собирали на месте.

Реальность

БелАЗы добирались в Москву своим ходом. Правда, под эстакадами иногда нужно было проезжать со спущенными колесами, чтобы машина не зацепила перекрытия. Забавно, как эти многотонные исполины двигались по Московской кольцевой автодороге. Она была тогда узкой и БелАЗам едва хватало проезжей части. А уже в городе в некоторых местах приходилось снимать троллейбусные линии...

Миф

У ВДНХ был особый троллейбус, который курсировал по территории выставки.

Реальность

Все верно. Он отличался от троллейбусов, которые работали на городских маршрутах особым панорамным остеклением. Еще впереди была эмблема в виде фигуры со снопами, установленной на главном входе, и прежнее название выставки - ВСХВ.

Всего было, если мне не изменяет память, два таких троллейбуса. Но их хватало.

Позже троллейбусы заменили на микроавтобусы РАФ с прицепами - они тоже были изготовлены по спецзаказу - уже для ВДНХ.

Миф

Однажды не только ВДНХ, но и весь город поставили на уши новостью об ушедшем с выставки верблюде.

Реальность

Это правда. Среди многих, был на ВДНХ и такой павильон как "Верблюдоводство". Однажды верблюд - видимо, единственный - этот павильон покинул. Надо сказать, что пропускной режим на ВДНХ в то время был строгий. С КПП рапортовали: все машины досматривались, нигде верблюда не было.

Оказалось, верблюд ушел сам - его нашли в Отрадном. За чем именно он отправился туда, непонятно. Ясно только, что место ему это было знакомо - в Отрадном была площадка, куда доставлялись грузы, предназначенные для ВДНХ. Туда в свое время привезли и этого верблюда-путешественника.

Миф

В центральном павильоне есть бомбоубежище

Реальность

Никогда бомбоубежища там не было. Недавно опять тему эту будоражили - чуть ли не ставка главнокомандующего там размещалась... А вот сигнальные сирены на центральный павильон и павильон "Космос" устанавливали - на случай воздушной тревоги.

ПЕРЕРЫВ НА ОБЕД

Побывать на ВДНХ и не пообедать? Все впечатления будут смазаны. Истории про еду и напитки - на десерт.

* Рассказывают, что однажды члену политбюро в одном из павильонов приглянулся пряник, который он решил раскусить и едва не сломал зуб. С тех пор на ВДНХ особое внимание уделяют наличию свежих кондитерских изделий. Торты, например, доставляли, в том числе, из прибалтийских республик.

* Одной из фирменных закусок была сосиска с булочкой. Правда, сосиску нужно было очистить от целлофановой оболочки, пока она горячая. Иначе, содержимое приходилось выдавливать из целлофана. Или, как каламбурили тогда, из "цзаофани". Так в конце 1960-х называли участников китайских рабочих организаций, созданных во время Великой пролетарской культурной революции.

* После выставки, на которой экспонировались автоматы продажи продуктов питания и напитков, на ВДНХ оставили один из них - по разливу пива. Но автомат всякий раз после зарядки его пивом через некоторое время производил сброс содержимого в канализацию.

Когда машина в третий раз "закинула невод", вызвали конструкторов. Те вынесли вердикт: "Не надо разбавлять пиво водой. Машину не обманешь". В общем, тот пивной автомат на ВДНХ не прижился...

ВДНХ И КИНО

В павильоне "Свиноводство" теперь "Дом ремесел". А когда-то, судя по фото с официального сайта ВДНХ, народ ломился сюда, чтобы посмотреть на хряков-чемпионов. Иллюстраций - множество. Вот хряк Веселый весом 375 кило, а вот Дельфин и Самоучка (клички-то какие!) - оба без малого почти полтонны веса.

Именно здесь, на ВСХВ, в 1941-м Иван Пырьев будет снимать фильм "Свинарка и пастух". В ноябре столицу уже бомбили, но картину все равно снимали, чтобы показывать бойцам.

"Свинарка и пастух" навсегда стал кино- и музыкальным памятником ВСХВ/ВДНХ. "Друга я никогда не забуду, если с ним подружился в Москве", - пели Глаша и Мусаиб.

Тут и уточнять не нужно было, что именно на знаменитой выставке случаются такие встречи. И только здесь, среди рукотворных памятников, чувствуется, что "нет прекраснее нашей могучей, нашей вольной советской земли".

ЦЕНА ВОПРОСА

Платным вход на выставку был всегда. До 1985 года, когда плату отменили, за взрослый билет надо было заплатить 30 копеек, 10 копеек стоили билеты для студентов, военнослужащих и пенсионеров.