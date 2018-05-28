Российский снайпер рассказал, как сорвал атаку боевиков в Сирии

Прапорщик рассказал о том, как в ночном бою в 2016 году у элеватора в районе Тадмора применялась тепловизионная насадка к снайперскому прицелу. Огонь велся по экипажу танка боевиков с дистанции более 350 метров.

"Всего двумя выстрелами из своей снайперской винтовки сначала поразил командира танка, который неосмотрительно высунулся из башни, вглядываясь в ночную тьму, а затем и механика-водителя, также весьма неосторожно выбравшегося из своего люка", - говорится в публикации.

После чего старший прапорщик вместе с еще с двумя снайперами зачистил подступы к элеватору от остатков вражеской пехоты, оказавшейся без прикрытия танковой брони.

"Фактически три российских стрелка своим хорошо организованным огнем, почти беззвучным из-за глушителей, сорвали атаку хорошо подготовленных и настроенных на отчаянный бой четырех десятков террористов. Тем самым они защитили оказавшихся на острие ночного боя нескольких наших военных советников - артиллеристов, танкистов, авианаводчиков", - анализирует автор публикации.

А 3 августа 2017 года под Акербатом российским снайперам пришлось, отражая контратаки боевиков, прорывавшихся по подземным ходам, стрелять надо было почти в упор из автомата Калашникова. Данное оружие входило в стандартный набор вооружения снайперов в Сирии. В ходе боя террористы трижды попали в снайпера, но бронежилет выдержал пули от американских автоматических винтовок М-16.

Оценивая подготовку и морально-психологический настрой боевиков, российский снайпер-инструктор отметил: "Это серьезный и сильный противник, а не какие-то басмачи. Их хорошо обучили бывшие офицеры армии Ирака и других зарубежных стран, дали им достойную подготовку. Побеждать таких на поле боя очень непросто, поверьте".

Отметим, что стандартным вооружением сирийских армейских снайперов до начала войны были советские винтовки СВД. Также на вооружение отдельных подразделений Республиканской гвардии поступали другие, более редкие образцы, например российские винтовки ВСК-94 и крупнокалиберные ОСВ-96. Сейчас в Сирии можно встретить винтовку МЦ -116М, а также иранские 12,7-мм винтовки AM-50, австрийские Steyr SSG 69 и китайские крупнокалиберные винтовки M99.