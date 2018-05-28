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28.05.2018 08:56
Рубрика: Власть

Сотрудники СКР могут войти в состав комиссий, проверяющих здания школ

Следственный комитет мог бы принимать участие в проверках школьных зданий. Такую инициативу направил в адрес главы СК Александра Бастрыкина депутат Борис Чернышов. Об этом сообщает RT.

Фото: Photoxpress
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Как объяснил Чернышов, каждый год комиссии, состоящие из сотрудников разных ведомств, проводят проверки состояния школьных зданий, после чего выдают заключения о пригодности школ к эксплуатации или необходимости капитального ремонта. Однако, такие проверки не являются гарантией от обрушения или других аварийных ситуаций, ставящих под угрозу жизнь детей.

"Чтобы избежать этого, настоятельно прошу Вас укомплектовать комиссии проверяющих сотрудниками СК и взять на контроль результаты этих проверок, проверяя за проверяющими", - говорится в обращении депутата.

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