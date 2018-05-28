В Гидрометцентре предупредили об усилении ветра в Москве и области

В Московском регионе ожидается усиление ветра с порывами до 22 м/с.

"В Москве и Московской области усиление северо-западного ветра до 17 - 22 м/с ожидается днем 30 мая", - говорится в сообщении на сайте Гидрометцентра.

Ветер с такой скоростью сохранится до середины ночи 31 мая.

Ранее в Гидрометцентре сообщили, что скандинавские антициклоны с северным, северо-восточным и западным ветрами будут определять погоду всю неделю в столичном регионе. Антициклоны гарантируют малооблачную погоду, без осадков. Ночи будут достаточно комфортными для конца мая: в Москве - 5-10, по области - 6-11 тепла. Днем в понедельник ожидается около 20, во вторник - 20-25 градусов тепла.