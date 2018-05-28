В РФ обсудят добычу полезных ископаемых в космосе

На первой конференции ООН по космическому праву, которая пройдет в РФ, будут обсуждаться вопросы добычи ресурсов в космосе и борьбы с космическим мусором. Об этом РИА Новости рассказал вице-президент Международной ассоциации участников космической деятельности, член Совета РАН по космосу Валентин Уваров.

По его словам, отражением общей обеспокоенности в области космического права является "заявленная к обсуждению на конференции тематика". Она включает "вызовы и угрозы, безопасность и устойчивость деятельности в космосе, пути и средства сохранения использования космоса в мирных целях", уточнил Уваров. Он добавил, что участники встречи обсудят "вопросы нормативно-правового регулирования, предупреждения образования космического мусора, использование космических ресурсов, возможные подходы и модели управления космическим движением".

О том, что первая конференция по космическому праву состоится в России, ранее объявил Комитет по использованию космического пространства в мирных целях ООН. Мероприятие, которое всемирная организация готовит совместно с правительством РФ и госкорпорацией "Роскосмос", пройдет с 11 по 13 сентября.